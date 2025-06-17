हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीको सेयर डिम्याट खातामै रोक्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गरी डिम्याट खातामा पठाइएको सेयर प्राविधिक त्रुटिका कारण रोक्का गरिएको छ।
- सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीले सेयर रजिस्ट्रार एनआईसी एसिया क्यापिटलबाट प्राविधिक त्रुटि देखिएको र समयावधिसम्म धितोपत्र रोक्का राखिएको स्पष्ट पारेको छ।
- कम्पनीको आईपीओ असार ३२ गते सर्वसाधारणलाई बाँडफाँट गरिएको थियो र ७७ हजार ३९७ जनाले सेयर पाएका थिए।
२ भदौ, काठमाडौं । हालै आईपीओ निष्कासन गरी डिम्याट खातामा पठाइएको हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीको सेयर खातामै रोक्का गरिएको छ ।
सोमबार नै सो सेयर डिम्याट खातामा पठाइएकोमा प्राविधिक त्रुटि देखिएकाले रोक्का गरिएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
‘सेयर रजिस्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि एनआईसी एसिया क्यापिटलबाट प्राविधिक त्रुटि हुन गएको देखिएकाले उक्त त्रुटि सच्याउने समयावधिसम्म सम्पूर्ण धितोपत्र रोक्का राखिएको छ’ सीडीएससीले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । यद्यपि हिम स्टारको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेको छैन ।
यसअघि असार ३२ गते कम्पनीको आईपीओ सर्वसाधारणलाई बाँडफाँट गरिएको थियो । ७७ हजार ३९७ जनाले सेयर पाएका थिए ।
