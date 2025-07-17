+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भयो, असन्तोष बढ्यो : विद्या भण्डारी

नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि पहिलो पटक विराटनगर आएकी भण्डारीले उद्घोष दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र पारददर्शीताको अभावले नागरिकको विश्वास कमजोर भएको बताएकी हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते २०:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यप्रति जनताको विश्वास दैनिक रुपमा कमजोर हुँदै गएको बताएकी छन्।
  • भण्डारीले सुशासन र पारदर्शीताको अभावले नागरिकको विश्वास कमजोर भएको र जनताप्रतिको कमजोर जवाफदेहिताले गम्भीर नागरिक निराशा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिन्।
  • उनले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानता लगायतका चुनौतीले नेपालको दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको बताएकी छन्।

२ भदौ, विराटनगर। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यप्रति जनताको विश्वास दैनिक रुपमा कमजोर हुँदै गएको बताएकी छन्।

नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि पहिलो पटक विराटनगर आएकी भण्डारीले उद्घोष दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र पारददर्शीताको अभावले नागरिकको विश्वास कमजोर भएको बताएकी हुन् ।

जनताप्रतिको कमजोर जवाफदेहिताले गम्भीर नागरिक निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यप्रतिको विश्वास दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ र असन्तोष क्रमशः बढ्दो छ,’ उनले भनिन्,‘ जबसम्म सुशासनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म विकास, न्याय र समानताको जनअपेक्षा पूरा हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।’

नेपालको विकासमा विभिन्न चुनौति र अवरोध रहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालको समग्र विकासको मार्गमा आज पनि विभिन्न चुनौती र अवरोधहरु रहेका छन्। जसमा राजनीतिक अस्थिरता, सुशासन र पारदर्शीताको कमी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, सामाजिक पछौटेपन तथा ग्रामीण र सहरी विकासमा असन्तुलन मुख्य कुरा हुन्,’ लिखित मन्तब्य दिएकी उनले भनिन्,‘ यी चुनौतीहरुले राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोगमा बाधा पुर्‍याउने मात्र नभई दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ।’

विद्या भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी फेरि मोरङ जाँदै, के-के छन् कार्यक्रम ?

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी फेरि मोरङ जाँदै, के-के छन् कार्यक्रम ?
एमाले कोशी बैठक : ९ जनाले ओली–भण्डारीका कुरा गरे, बाँकी खुल्‍न चाहेनन्

एमाले कोशी बैठक : ९ जनाले ओली–भण्डारीका कुरा गरे, बाँकी खुल्‍न चाहेनन्
संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट

संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट
विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याइयोस् : बस्नेत

विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याइयोस् : बस्नेत
काभ्रेमा एमाले संस्थापनलाई नकार्दै विद्या भण्डारी पक्षीय युवा संघको भेला

काभ्रेमा एमाले संस्थापनलाई नकार्दै विद्या भण्डारी पक्षीय युवा संघको भेला
विद्या भण्डारी पक्षधरले सम्पर्क कार्यालय खोल्दै, थापागाउँमा लिए भाडामा घर

विद्या भण्डारी पक्षधरले सम्पर्क कार्यालय खोल्दै, थापागाउँमा लिए भाडामा घर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित