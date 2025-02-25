+
English edition

विज्ञापन बोर्डको निर्णय : क्यानलाई सचेत गराउने, ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई जरिवानासहित ३ महिना प्रतिबन्ध

२०८२ भदौ २ गते १९:२६ २०८२ भदौ २ गते १९:२६

अनलाइनखबर

Shares

बोर्डले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार दुवै संस्थाले विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा २६ र ऐन नियमावलीको नियम ११ बमोजिम बोर्डमा सूचीकृत नभई विज्ञापन कारोबारमा संलग्न रहेको तथा प्रचलित कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रदर्शन गरेको भन्दै जरिबाना गरिएको उल्लेख छ ।

अनलाइनखबर

Shares
विज्ञापन बोर्डको निर्णय : क्यानलाई सचेत गराउने, ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई जरिवानासहित ३ महिना प्रतिबन्ध

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विज्ञापन बोर्डले ललितपुरको ब्रान्ड डिजिटल लजिक प्रालि र काठमाडौंको टीसीएम स्पोर्टस एन्ड मार्केटिङ प्रालिलाई १०/१० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।
  • दुवै संस्थाले विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा २६ र नियमावलीको नियम ११ विपरीत बोर्डमा सूचीकृत नभई विज्ञापन कारोबार गरेको भन्दै ३ महिना रोक लगाइएको छ।
  • बोर्डले नेपाल क्रिकेट संघलाई विज्ञापन ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ विपरीत विज्ञापन नगर्न सचेत गराएको छ र भविष्यमा निर्देशन बेवास्ता गरेमा रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा जुवासम्बन्धि सरोगेट विज्ञापन देखाएको भन्दै नेपाल विज्ञापन बोर्डले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अनुसन्धान गर्दै कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

क्यानले गत वर्ष मंसिर १५ देखि पुस ६ सम्म आयोजना गरेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा विदेशी कम्पनीमार्फत जुवासम्बन्धी साइटहरूका विज्ञापन देखिएको भन्दै विज्ञापन बोर्डले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साउन २१ र २९ गते बसेको विज्ञापन बोर्डको बैठकले मंसिर १५ देखि पुष ६ गतेसम्म आयोजना गरेको एनपीएल खेलहरुको सम्बन्धमा ट्वान्टी फर्स्ट सेन्चुरी मिडिया नामक विदेशी कम्पनी मार्फत स्टार स्पोर्टस च्यानलबाट विज्ञापन सहित प्रसारण गरेको, खेलाडीको टी–सर्ट, मैदान तथा टेलिभिजन प्रसारणमा वा एक्स ब्याट,वल्फ-७७७, डाफा न्युज जस्ता बेटिङ साइटहरूको प्रचार–प्रसार भएको भन्दै यसबारे क्यानसँग पटक–पटक पत्राचार गरेपनि क्यानले सन्तोषजनक जवाफ नपठाएको भन्दै बोर्ड सचेतना सहितको निर्णय गरेको हो ।

विज्ञापन बोर्डले क्यानलाई भविष्यमा ऐन विपरीत विज्ञापन नगर्न सचेत गराउँदै, निर्देशन उल्लंघन भएमा आगामी दिनमा विज्ञापन गर्न–गराउन रोक लगाइने चेतावनी दिएको छ।

‘क्यानले बोर्डका विभिन्‍न मितिका पत्रको जवाफ पेश नगरेको र च.नं. २९ साउन २६ गतेको पत्रमा कार्य व्यस्तताको कारण पत्रहरुको जवाफ पेश गर्न नसकिएको भन्दै पेश गरेको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकोले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ ट तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को दफा ११ख (१) बमोजिम बोर्डको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा भविष्यमा विज्ञापन गर्न गराउनबाट रोक्का राख्‍ने, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ एवं अन्य प्रचलित ऐन तथा नियम विपरीत विज्ञापन नगर्न सचेत गराइएको ।’

यसैबीच, बोर्डले ब्राण्ड डिजिटल लजिक प्रालि, ललितपुर र टिसिएम स्पोर्ट्स एण्ड मार्केटिङ प्रालि, काठमाडौंलाई बोर्डमा सूचीकृत नभई अवैध विज्ञापन कारोबार गरेको भन्दै दुवै कम्पनीलाई १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तीन महिनासम्म विज्ञापनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

‘ब्राण्ड डिजिटल लजिक प्रालि, ललितपुर र टिसिएम स्पोर्टस एण्ड मार्केटिङ प्रालि, टंगाल, काठमाण्डौले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ र ऐ. नियमावलीको नियम ११ बमोजिम बोर्डमा सूचीकृत नभई विज्ञापन कारोबारमा संलग्न रहेको तथा प्रचलित कानून विपरितका विज्ञापन प्रर्दशन गरेकोले दुवै एजेन्सीलाई दश/दश हजार रुपैया जरिवाना गर्ने, ३ (तीन) महिनासम्म विज्ञापन वा सुचना दिन वा लिन वा विज्ञापन वा सुचना प्रकाशन वा प्रसारणसम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउने र उक्त अवधिसम्म उक्त एजेन्सीलाई बोर्डमा सुचीकरण समेत नगर्ने निर्णय गरेको छ ।’

साथै विज्ञापन बोर्डले दुवै संस्थालाई ३ महिना (२०८२/०७/२० गते) सम्म विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा विज्ञान वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा रोक लगाएको छ ।

२०८२ साल कात्तिक २० गतेसम्म यी कम्पनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन कारोबार नगर्न सम्पूर्ण विज्ञापनदातालाई अनुरोध गरेको छ ।

टीसीएम स्पोर्टस ब्रान्ड डिजिटल लजिक मार्केटिङ
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
छुटाउनुभयो कि?

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
छुटाउनुभयो कि?

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
छुटाउनुभयो कि?

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
राष्ट्रिय समाचार

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

पुम्दी-भुम्दी दोस्रो पर्वतीय दौड प्रतियोगिता असोज ४ गते हुने

पुम्दी-भुम्दी दोस्रो पर्वतीय दौड प्रतियोगिता असोज ४ गते हुने

महिला लिग छनोटमा चर्च ब्वाइज र एनआरटी विजयी

महिला लिग छनोटमा चर्च ब्वाइज र एनआरटी विजयी

एभीएम र स्ट्यागको अग्रता

एभीएम र स्ट्यागको अग्रता

ललितपुर क्विन्सको गुडविल एम्बासडरमा आयशाको निरन्तरता  

ललितपुर क्विन्सको गुडविल एम्बासडरमा आयशाको निरन्तरता  

नखिपोट खुला फुटसल असोज ३ गतेदेखि

नखिपोट खुला फुटसल असोज ३ गतेदेखि

विज्ञापन बोर्डको निर्णय : क्यानलाई सचेत गराउने, ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई जरिवानासहित ३ महिना प्रतिबन्ध

विज्ञापन बोर्डको निर्णय : क्यानलाई सचेत गराउने, ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई जरिवानासहित ३ महिना प्रतिबन्ध

ट्रेन्डिङ

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन
खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  
सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी
सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने
स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 
कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ