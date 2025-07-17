+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकाबाट उपसभामुखले भनिन्- खुला किताब हुँ, आरोप प्रमाणित भए जेल हाल्नू

‘अपराध गरेको प्रमाणित भए जेल हाल्न पर्‍यो नि । सामान्य विषयमा स्वार्थको लागि आरोप लगाउन मिल्छ ? कस्तो राजनीतिक संस्कृति हो ? यही हो लोकतन्त्र ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ भदौ ३ गते १७:५९

३ भदौ, काठमाडौं । रातको १ बजेको थियो । अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई तारन्तार फोन र म्यासेज आउन थाल्यो ।

‘यता त हटाउने तयारी भइरहेको छ नि,’ निकटस्थहरूले उनलाई सुनाए । तीनै निकटस्थ र पार्टीका केही साथीहरूले खबर गरेपछि आफूलाई हटाउने तयारी सत्तारुढ दलहरूले थालेको खबर थाहा पाइन् ।

यता, नेपालमा भने दुई दलबीचका नेताहरू हस्ताक्षर संकलनमा जुटिसकेका थिए ।

‘म त निद्रामै थिएँ । फोन र म्यासेजहरू आएपछि थाहा पाएँ,’ अमेरिकाबाट अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा रानाले सुनाइन् ।

कांग्रेस र एमालेले सामान्य विषयलाई नै संगीन आरोप लगाउनेगरी अघि बढाएको गुनासो उपसभामुख रानाको छ ।

‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति हुँ । बालबालिकाको लागि लडिरहेको छु । मेरो जिन्दगी नै खुला किताब जस्तो छ । राजनीतिक स्वार्थको लागि म माथि संगीन आरोप लगाइयो,’ उनले भनिन् ।

उपसभामुख रानाले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिइन् । ‘अपराध गरेको प्रमाणित भए जेल हाल्न पर्‍यो नि । सामान्य विषयमा स्वार्थको लागि आरोप लगाउन मिल्छ ? कस्तो राजनीतिक संस्कृति हो ? यही हो लोकतन्त्र ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उपसभामुख रानाले आफू १३ भदौमा नेपाल फर्किने बताइन् ।

‘म काममा आएको हुँ । डेमोक्रेसी सम्बन्धीको कार्यक्रम हो । एक दुई वटा मिटिङ अझैं बाँकी छ । १३ गते नेपाल फर्किन्छु,’ उनले भनिन् ।

उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल गरेका छन् । छलफलपछि उनीहरूले यो विषयको विरोधमा आफ्नो पार्टी उत्रने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यसैबीच, उपसभामुको विषय पटकपटक सत्तारुढ दलहरूले गिजोलेको भन्दै रास्वपाले जनतासामु नै लैजानपर्ने प्रस्ताव विपक्षी दलको बैठकमा राखेको थियो ।

जुन विषयमा विपक्षीहरूको सहयोग चाहिएको रास्वपाको भनाइ छ ।

शेखरसँग फोन संवाद

यस्ता विषयहरू निरन्तर मिडिया र आफ्नो फोनमा आएपछि उपसभामुख रानाले अमेरिकाबाटै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालासँग फोन संवाद गरिन् ।

रानाका अनुसार, कोइरालासँग उनले पछिल्लो तयारी र हुनसक्ने परिदृश्यबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

‘मैले नेपालमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका घटनाक्रमबारे जानकारी लिएँ,’ रानाले भनिन्, ‘उहाँले यो घटनाक्रममा मेरो साथ नै छ भन्नुभएको थियो ।’

कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाइ पुर्‍याएर उपसभामुख हटाउने तयारी गर्दैगर्दा शेखर पक्षले भने हस्ताक्षर गरेको छैन ।

शेखर समूहको यो मुभलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । स्मरणीय छ, करिब १ वर्षअघि पनि उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास हुँदा शेखर विपक्षमा उभिएका थिए ।

अमेरिका इन्दिरा राना मगर उपसभामुख
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकाले रद्द गर्‍यो ६ हजार विद्यार्थीको भिसा

अमेरिकाले रद्द गर्‍यो ६ हजार विद्यार्थीको भिसा
ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
अमेरिकाको मानवअधिकार प्रतिवेदनमा नेपाल: मिडियाको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा पर्याप्त प्रयास गरेन

अमेरिकाको मानवअधिकार प्रतिवेदनमा नेपाल: मिडियाको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा पर्याप्त प्रयास गरेन
अमेरिकामा ईएफसीयूले ल्यायो सगरमाथा अंकित एटीएम

अमेरिकामा ईएफसीयूले ल्यायो सगरमाथा अंकित एटीएम
ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध
जापानको हिरोशिमामा अमेरिकाले आणविक बम खसालेको ८० वर्ष पूरा

जापानको हिरोशिमामा अमेरिकाले आणविक बम खसालेको ८० वर्ष पूरा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित