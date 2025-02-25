एमबाप्पेको पेनाल्टी गोलमा रियलको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस लालिगाको नयाँ सिजनमा रियल मड्रिडले ओसासुनालाई १-० ले पराजित गरी सुरुवात गरेको छ ।
- रियलको जितमा केलियन एमबाप्पेले ५१औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए ।
- यो जितसँगै रियलले लगातार १७ सिजनदेखि लिगको पहिलो खेलमा अपराजित रहने कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
४ भदौ, काठमाडौं । केलिएन एमबाप्पेको पेनाल्टीमार्फत गरेको एक मात्र गोल मद्तमा रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा मंगलबार राति भएको खेलमा रियलले ओसासुनालाई १-० ले पराजित गर्दै ३ अंक जोडेको हो ।
रियललाई जिताउन एमबाप्पेले ५१औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरे । ओसासुनाका जुवान क्रुजले एमबाप्पेलाई फल गरेपछि रियलले पेनाल्टी पाएको थियो र त्यसमा एमबाप्पेले कुनै गल्ती गरेनन् ।
नयाँ प्रशिक्षक जाबी अलोन्सोको व्यवस्थापनमा लालिगाको पहिलो खेल खेलेको रियलले जितसँगै सुरुवात गरेको हो ।
खेलमा रियलले धेरै अवसर पाए पनि थप गोल गर्न सकेन । ओसासुनाका मिडफिल्डर अभेल ब्रेटोन्सले इन्जुरी टाइममा रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाडेका थिए ।
यो जितसँगै रियल मड्रिडले लगातार १७ सिजनदेखि लिगको पहिलो खेलमा अपराजित रहने कीर्तिमानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4