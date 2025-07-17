+
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै, संवैधानिक परिषद् विधेयक अगाडि बढाउनेबारे छलफल हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते ९:५८
४ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ ।

बिहान साढे ११ बजे नयाँ वानेश्वरस्थित शंकर हलमा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । क्यालेन्डरमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको क्यालेन्डर बनाउँदै आएको छ । भदौ दोस्रो साताभित्रै संवैधानिक परिषद् विधेयक अगाडि बढाउने तयारी थियो । तर, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले भदौ तेस्रो साता मात्रै यो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

यो विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्‍मा सत्तापक्षले स्पष्ट बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासअन्तर्गत उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन खाली कागजमा हस्ताक्षर नै संकलन सुरु गरिसकेका छन् ।

राना रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद् हुन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा विपक्षी दलको नेता,  सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । यो परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दछ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

