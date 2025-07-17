सँगै खोला तर्दै गरेका बुद्धवीर र च्याङ्बालाई एक्कासि आएको बाढीले बगायो

४ भदाै, विराटनगर । मोरङको लेटाङमा बजारबाट घर फर्कँदै गरेका दुई जनालाई चिसाङ खोलाले बगाएको छ ।
बुधबार साँझ लेटाङ नगरपालिका–१ अमलबोटेका अन्दाजी ७५ वर्षीय बुद्धवीर तामाङ र लेटाङ–२ किराँत चोकका ५० वर्षीय च्याङ्बा भनिने टिंके घिसिङलाई खोलाले बगाएको हो ।
लेटाङ बजारबाट घरतर्फ फर्किने क्रममा लेटाङ–६ लामिटारस्थित बगुवा भन्ने ठाउँबाट साँझ साढे ५ बजे खाेलाले उनीहरूलाई बगाएको थियो ।
मोरङ प्रहरीका डीएसपी हस्तबहादुर सुनुवारका अनुसार करिब ८ सय मिटर बगाएको अवस्थामा बुद्धवीरको शव फेला परेको थियो । घिसिङको शव भने करिब ९ सय मिटर तल खोलाको बीच भागमा फेला परेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरू खोलामा सँगै तर्दै थिए । बहाव सामान्य बढेको खोलाले दुवैलाई बगाएको थियो ।
मृतककाे शव पाेस्टमार्टमका लागि वीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएकाे प्रहरीले बताएकाे छ ।
