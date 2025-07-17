+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री ३० दिन हिरासतमा रहे पदबाट हटाउने प्रस्ताव

विपक्षीसहित अन्य दलले जनाए विरोध

त्रिणमुल कंग्रेसकी प्रमुख एवं पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसलाई लोकतन्त्र र संघीय ढाँचाका लागि खतरापूर्ण भनेकी छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री ३० दिन हिरासतमा रहे स्वतः पद हटाउनेगरी १३०औं संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गरिएको छ।
  • विपक्षी कंग्रेसकी प्रियंका गान्धीले विधेयकलाई अधिकारमाथिको आक्रमण र असंवैधानिक भनेकी छन्।
  • पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले विधेयकलाई भारतको लोकतान्त्रिक युग समाप्त पार्ने प्रयास भन्दै कडा निन्दा गरेकी छन्।

४ भदौ, काठमाडौं । भारतमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री ३० दिनसम्म हिरासतमा रहे स्वत: पद हटाउनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव आएपछि विपक्षीले विरोध जनाएका छन् ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा ‘१३०औं संविधान संशोधन विधेयक २०२५’ पेश गरेपछि विपक्षीले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रस्तावित संशोधनमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री यदि ३० दिनसम्म लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा रहे उनीहरूलाई ३१औं दिनमा पदबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, यस्तो प्रावधानले कानुनको गलत प्रयोग हुनसक्ने विपक्षीको आशंका छ । कंग्रेस सांसद प्रियंका गान्धीले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकलाई अधिकारमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएकी छन् ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार विरोधी कदम भन्नु जनताको आँखामा पर्दा हाल्नु सरह भएको उनको भनाइ छ ।

‘भोलि तपाईं कुनै मुख्यमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ र ३० दिन हिरासतमा राख्नुहुन्छ, अनि कानुनी कारण देखाउँदै पदबाट हटाइदिनुहुन्छ, यो बिलकुल गलत हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक र निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ गान्धीले पत्रकारहरूसँग भनिन् ।

पुष्टि नै हुन नसक्ने विषयमा पनि सत्तापक्षले पदासिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि कानुनी आडमा प्रतिशोध साँध्न सक्नेतर्फ गान्धीले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

त्रिणमुल कंग्रेसकी प्रमुख एवं पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसलाई लोकतन्त्र र संघीय ढाँचाका लागि खतरापूर्ण भनेकी छन् ।

‘म भारत सरकारका तर्फबाट आज पेश गरिएको १३०औं संविधान संशोधन विधेयकको कडा निन्दा गर्छु, यो सुपर इमरजेन्सी भन्दा पनि गम्भीर स्थिति हो, भारतको लोकतान्त्रिक युगलाई सधैंका लागि समाप्त पार्ने प्रयास हो’, मुख्यमन्त्री बेनर्जीले लेखेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लामो पोस्ट लेख्दै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध जनाउँदै ‘भारतका लागि कालो दिन’ भनेकी छन् ।


राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)का सांसद मनोज झाले यही विधेयकसँग जोडिएको समाचार रिपोर्ट सामाजिक सञ्जाल एक्सामा साझा गर्दै यो विपक्षीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भनेका छन् । बहस, असहमति र सत्तालाई चुनौती दिने अधिकारका कारण लोकतन्त्र टिक्ने उनको भनाइ छ ।

‘जब विपक्षी आवाजलाई दबाइन्छ वा अप्रासंगिक बनाइन्छ तब लोकतन्त्र बँच्दैन, यस्तोमा चुनावी अनुष्ठानमा लतपतिएको निरंकुश शासन मात्रै रहन्छ,’ उनले भने ।

भारत भारतीय कंग्रेस संविधान संशोधन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सहमति

चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सहमति
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय समकक्षी मोदीको निम्तो

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय समकक्षी मोदीको निम्तो
सीमा मुद्दामा वार्ता गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत जाने

सीमा मुद्दामा वार्ता गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत जाने
भारतमा तीर्थयात्री बोकेको भ्यान दुर्घटना, ११ जनाको मृत्यु

भारतमा तीर्थयात्री बोकेको भ्यान दुर्घटना, ११ जनाको मृत्यु
भारत जाने नेपाली श्रमिक पहिलो पटक श्रम आप्रवासन नीतिमा, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

भारत जाने नेपाली श्रमिक पहिलो पटक श्रम आप्रवासन नीतिमा, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार

मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित