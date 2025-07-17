+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेसिपी : छिटो र मिठो नेपाली ब्रेकफास्ट कसरी बनाउने ?(भिडियो)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते ६:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिहानको खाजाले दिनभर ऊर्जा र मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ भने मेटाबोलिजम सक्रिय बनाउँछ।
  • सोल्टी होटेलका एक्जिक्युटिभ सु–सेफ आरबी बुढाथोकीले मौसमी फलफूल, दही, चिया सिड, बन सिलाम र ड्राई फ्रुट्स मिसाएर नेपाली ब्रेकफास्ट बनाउन सुझाव दिनुभएको छ।
  • यो ब्रेकफास्टले भिटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटिन र प्रोबायोटिक्स प्रदान गरी पाचन प्रणाली र शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ।

बिहानको खाजा (ब्रेकफास्ट) स्वस्थ रहनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । किनभने यसले दिनभरका लागि ऊर्जा प्रदान गर्छ, मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ । मेटाबोलिजम गतिलाई सक्रिय बनाउँछ ।

छिटो, मिठो र स्वस्थवर्द्धक ब्रेकफास्ट कसरी बनाउने भन्नेबारे पाँच तारे सोल्टी होटेलका एक्जिक्युटिभ सु–सेफ आरबी बुढाथोकीको रेसिपी यस्तो छ

सामग्री (१ व्यक्तिका लागि)

१. मौसमी फलफूल

२. सादा दही ४ चम्चा

३. चिया सिड वा एक रात भिजाएको बन सिलाम

४. डाईनट्स

५. सूर्यमुखीको बियाँ

६. समय : १० मिनेट

७. गहुँ, जौको चिउरा ७० प्रतिशत र टाइचिनको चिउरा ३० प्रतिशत

८. चिउरा छैन भने मुस्ली हाल्न सकिन्छ ।

बनाउने तरिका

-एक कचौरामा गहुँ र जौलाई एकरात भिजाएर ओखलमा धुलो नहुने गरी पिस्ने । त्यो सम्भव नभए टाइचिनको चिउरा वा मुस्ली राख्ने ।

– मौसमी फलफूल हाल्ने । त्यसमाथि दही हाल्दिने ।

– त्यसपछि वनसिलाम हाल्दिने ।

– बदाम, काजु र चिया सिड हालेर सजाउने ।

– अब तपाईंको नेपाली ब्रेकफास्ट तयार भयो ।

– यो पस्किदा माथि बाँकी ड्राई फ्रुट्स राखेर सजाउने ।

फाइदा

-मौसमी फलफूलले भिटामिन र खनिज पदार्थको आपूर्ति गर्छ ।

-ओट्समा फाइबर हुन्छ जसले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ । दहीले प्रोटिन र प्रोबायोटिक्स प्रदान गर्छ ।

-हेर्दा थोरै भए पनि शरीरलाई दिनभर उर्जावान बनाउन निकै मद्दत गर्छ ।

ब्रेकफास्ट रेसिपी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मिर्गौला रोगसँग लडिरहेका फिनल्याण्डका सांसदले संसदभित्रै त्यागे प्राण

मिर्गौला रोगसँग लडिरहेका फिनल्याण्डका सांसदले संसदभित्रै त्यागे प्राण
स्थापना दिवस मनाउन कर्णाली प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा   

स्थापना दिवस मनाउन कर्णाली प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा   
प्रतिनिधि सभामा आज प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने

प्रतिनिधि सभामा आज प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने
टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र मेलबर्न रेनेगेड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र मेलबर्न रेनेगेड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर   

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर   
भारत-चीन सीमा विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ समिति बन्ने, अरू के भए सहमति ?

भारत-चीन सीमा विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ समिति बन्ने, अरू के भए सहमति ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित