चीनलाई गोप्य सूचना बेचेको अभियोगमा अमेरिकी जलसेना सदस्य दोषी ठहर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी जलसेनाका एक सदस्यलाई चीनलाई गोप्य सूचना बेचेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ।
बीबीसीका अनुसार, क्यालिफोर्नियामा खटिएका २५ वर्षका जलसेना सदस्य जिनचाओ वेई छवटा आरोपमा दोषी पाइएका हुन्।
यी आरोपहरूमा जासुसी, जासुसीको षड्यन्त्र तथा अमेरिकी जलसेनाका जहाजहरू सम्बन्धी गोप्य तथ्याङ्क गैरकानुनी रूपमा साझेदारी गर्ने कार्य लगायत छन् ।
जिनचाओ वेईलाई एक चिनियाँ एजेन्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो जालमा पारेको आरोप छ ।
अमेरिकी अटर्नी एडम गोर्डनले ती जलसेना सदस्य दोषी ठहरिएको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘उसले अमेरिकी सेनाको सदस्यका रूपमा उसमाथि देखाइएको विश्वाससँग गम्भीर विश्वासघात गरेको छ।’
उनले थपे, ‘पैसाका लागि सैन्य जानकारी चीनलाई बेचेर उसले केवल आफ्ना सहकर्मीहरूको जीवनलाई मात्र होइन, पूरै देश र हाम्रो सहयोगीहरूको सुरक्षासमेत जोखिममा पारेको छ।’
