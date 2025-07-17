घिरौँलोको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा घिरौँलोको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार घिरौँलोको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज घिरौँलोको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ बढेर ६२ रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
१ असारमा घिरौँलो प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । त्यसको एक सातामा घिरौँलोको भाउ ह्वात्तै बढेको थियो ।
यस्तै १ साउनमा घिरौँलाु प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
