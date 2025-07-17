+
लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छः राजेन्द्र गौतम

भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । तर प्रमुख दलहरुले बोलेका छैनन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १४:१४

  • नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन्।
  • भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णयपछि नेपालमा विरोध भएको छ।
  • गौतमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको एमालेको स्पष्ट موقف रहेको बताए।

५ भदौ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । तर प्रमुख दलहरुले बोलेका छैनन् ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य गौतम भने यो विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर कूटनैतिक माध्यमबाट पहल लिइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गहिराई, मर्म र भावना तथा ऐतिहासिक सन्धी सम्झौताका आधारमा कूटनैतिक पहल लिइनुपर्छ’ अनलाइनखबरसँग गौतमले भने ।

नेपालको संविधानमा समावेश भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग र भूभाग रहेकोमा एमाले स्पष्ट रहेको पनि गौतमले बताए ।

राजेन्द्र गौतम लिपुलेक समस्या
