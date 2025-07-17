लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छः राजेन्द्र गौतम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन्।
- भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णयपछि नेपालमा विरोध भएको छ।
- गौतमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको एमालेको स्पष्ट موقف रहेको बताए।
५ भदौ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । तर प्रमुख दलहरुले बोलेका छैनन् ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य गौतम भने यो विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर कूटनैतिक माध्यमबाट पहल लिइनुपर्ने बताउँछन् ।
‘नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गहिराई, मर्म र भावना तथा ऐतिहासिक सन्धी सम्झौताका आधारमा कूटनैतिक पहल लिइनुपर्छ’ अनलाइनखबरसँग गौतमले भने ।
नेपालको संविधानमा समावेश भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग र भूभाग रहेकोमा एमाले स्पष्ट रहेको पनि गौतमले बताए ।
