+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उपसभामुखले १७ पटक विदेश भ्रमण गर्नुभयो, १० पटक स्वीकृत नै गराउनुभएन : योगेश भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १५:३९
फाइल तस्वीर

५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर यो कार्यकालमा १७ पटक विदेश भ्रमण गएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले उपसभामुख यसरी १७ पटक विदेश जानु असामान्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘१७ पटक सामान्य हैन । १७ पटकमध्ये ७ पटक सभामुखज्यूले स्वीकृति गरेर भ्रमण गर्नुभएको देखिन्छ । तर १० पटक कसैले पनि स्वीकृत गरेको छैन । के आधारमा उहाँ भ्रमण गरिरहनुभएको छ ? कहाँ जानुभएको छ ? कसको निम्तोमा जानुभएको छ ? सामान्य डिप्लोमेटिक डेकोरमहरू हुन्छन् । त्यो डेकोरम यो गम्भीर विषय हो ।’

१०/१० पटक कसैको जानकारी विना, सभामुखको स्वीकृति विना उपसभामुख रानामगर विदेश भ्रमण गएको कुरा आचरण हो कि होइन भनेर उनले प्रश्न गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘यो आचरणको विषय हो कि होइन ? उपसभामुखले पालना गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ? त्यसको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी के छ ? उहाँ अमेरिकामा गएर भाषण गर्नुभएको छ । त्यसको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी के छ यो संसद्‍मा ? परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ ? हाम्रो डिप्लोमेटिक एजेन्सीहरूमा के छ ? यो प्रश्न हो कि होइन ? धारा ९१ प्रयोग गर्ने कि नगर्ने पछि छलफल गरौंला । तर यी प्रश्नहरू हुन् ।’

उपसभामुख रानामगरमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ यो संसद्ले खोज्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उपसभामुख, सभामुखज्यूसँग पनि संसद्‍ले यसको खोज्छ खोज्छ । संसद्का प्रत्येक सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू अनुशासनमा बस्नुपर्छ । राष्ट्रको हितमा चल्नुपर्छ । नेपालको सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

जनजाति महिला उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भनेर गरिएको प्रचारलाई उनले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको संज्ञा दिए ।

उनले भने, ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न आवश्यक छैन । एउटा कोही जनजाति महिला उपसभामुखबाट हट्यो भने त्यो ठाउँमा अर्को दलित महिला आउन सक्छ । यो सभामा ९२ जना दलित महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ । मधेशी महिला आउन सक्छ । जनजाति महिला आउन सक्छ । त्यसकारण यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर विषयवस्तुको गम्भीरतालाई टाढा पुर्‍याउने काम विल्कुलै गलत हो ।’

जनजातिको त्यस्तो प्रश्न उठाउने माननीयज्यूहरूले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा किन भोट नहालेको भनेर उनले प्रश्न गरे ।

‘सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा किन भोट नहालेको ? त्यतिबेला कहाँ जानुभएको थियो ? अष्टलक्ष्मी शाक्यजीलाई त उपराष्ट्रपतिमा भोट हाल्नुभएन ? महिलाप्रति आँसु झार्ने माननीयज्यूहरू कता जानुभएको थियो ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको कुरा हैन । यहाँ राजनीतिको कुरा हो । राजनीतिले गाइड गर्छ । यस्ता इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको केही अर्थ छैन । म त्यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।’

इन्दिरा रानामगर योगेश भट्टराई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित