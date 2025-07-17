+
मदिरा सेवनपछिको विवादमा तारकेश्वरमा श्रीमान्‌ले गरे श्रीमतीको हत्या

विवाद भएपछि फरुवा प्रहार गरेर भीमसेनले श्रीमती सर्मिलाको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । भीमसेनलाई राति नै प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १२:४२

  • तारकेश्वर नगरपालिका-१ का ३३ वर्षीय भीमसेन मग्रातीले बुधबार राति आफ्नै श्रीमती ३५ वर्षीया सर्मिला मग्रातीको फरुवा प्रहार गरी हत्या गरेका छन्।
  • हत्या पछि भीमसेनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको टोलीले घटनास्थलबाटै पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्ने दम्पतीको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र उनीहरू मदिरा सेवन गरी झगडा गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । तारकेश्वर बुधबार राति श्रीमान्‌ले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । हत्या आरोपमा प्रहरीले श्रीमान्‌लाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा तारकेश्वर नगरपालिका-१ बस्ने ३३ वर्षीय भीमसेन मग्राती छन् । उनले आफ्नै श्रीमती ३५ वर्षीया सर्मिला मग्रातीको हत्या गरेको आरोप छ ।

विवाद भएपछि फरुवा प्रहार गरेर भीमसेनले श्रीमती सर्मिलाको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । भीमसेनलाई राति नै प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

हत्याको कारण भने मदिरा सेवनपछिको विवाद देखिएको प्रहरीले बताएको छ । दुबै जना पहिल्यैदेखि मदिरा सेवन गर्ने र विवाद गर्दै झगडा गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । यही क्रममा भने बुधबार उग्र विवाद भएपछि भीमसेनले फरुवा प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

उनको दाहिने कान समेत काटिएको थियो । फरुवा प्रहारबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । हत्यापछि नसामा रहेका श्रीमान्‌ भीमसेनलाई घटनास्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौंमा आफ्नै घर पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था भने पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । कतिसम्म भने उनीहरूको घरमा बत्ती समेत जोडिएको थिएन ।

बत्तीको रकम समेत नतिरेपछि लाइन काटिएको थियो । पछिल्लो समय उनीहरू टुकी बालेर बस्दै आएको पाइएको वृत्त बालाजुका एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनीहरू दिनहुँजसो मदिरा पिउने, झगडा गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

मृतक महिलाका दुई छोरीहरू छन् । हत्या भएको बेला घरमा मृतक महिलाकी सासु समेत रहेको पाइएको छ ।

तारकेश्वर मदिरा सेवन श्रीमतीको हत्या
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका 'दाउदका एजेन्ट'

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

