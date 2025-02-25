एनपीएलको दोस्रो सिजन १७ नोभेम्बरदेखि हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करण नोभेम्बर १७ देखि सुरु हुने भएको छ।
- एनपीएल २०२५ नोभेम्बर १७ देखि डिसेम्बर १३ सम्म आयोजना हुने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएको छ।
- एनपीएलका लागि खेलाडीको मिनी अक्सन सम्पन्न भइसकेको छ।
५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करण आउँदो नोभेम्बर १७ देखि हुने भएको छ ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एनपीएल २०२५ नोभेम्बर १७ देखि डिसेम्बर १३ सम्म हुने जानकारी दिइएको हो ।
एनपीएलका लागि खेलाडीको मिनी अक्सन सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4