+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामसङ इनोभेसन क्याम्पसका ५६ विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १९:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पूर्वीय इन्जिनियरिङ क्याम्पसका ५६ विद्यार्थीलाई कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सको तेस्रो ब्याच पूरा गरेको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ।
  • सामसङ इनोभेसन क्याम्पसले नयाँ ब्याचमा एआई र बिग डाटा तालिम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ जसले विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि आवश्यक दक्षतामा पोख्त बनाउनेछ।
  • कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, पूर्वीय क्याम्पस प्रमुख डा. सञ्जय उप्रेती र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका डिन प्रा. डा. सुशील बज्राचार्यले सहभागी भएर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए।

५ भदौ, काठमाडौं । सामसङले आज आफ्नो प्रमुख ‘सीएसआर’ पहल ‘सामसङ इनोभेसन क्याम्पस’ अन्तर्गत कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सको तेस्रो ब्याच सफलतापूर्वक पूरा गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पूर्वीय इन्जिनियरिङ क्याम्पसका ५६ विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ।

यसैका साथै अब नयाँ ब्याचको एआई र बिग डाटा तालिम सुरु हुनेछ जसले विद्यार्थीहरू भविष्यका लागि आवश्यक दक्षतामा पोख्त हुनेछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, पूर्वीय क्याम्पस प्रमुख डा. सञ्जय उप्रेती र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका डिन प्रा. डा. सुशील बज्राचार्यको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।

सामसङ नेपाल कार्यालयका मानवस्रोत प्रबन्धक जयन्तमणि कायस्थले भने, ‘कोडिङ र प्रोग्रामिङको तेस्रो ब्याच सफलतापूर्वक पूरा भएकोमा हामी खुसी छौं । सामसङ इनोभेसन क्याम्पसले नेपाली युवालाई भविष्यमुखी सिपले सशक्त बनाउँदै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हामी एआई, बिग डाटा र आईओटीको तालिम अझ बलियो बनाउने र विद्यार्थीलाई भविष्यको रोजगारीका लागि तयार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

डिसेम्बर २०२२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु भएको सामसङ इनोभेसन क्याम्पसले नेपाली युवालाई एआई, आईओटी र बिग डाटा तथा कोडिङ र प्रोग्रामिङमा तालिम दिई एक बलियो प्रविधि र नवीनताको इकोसिस्टम निर्माणमा योगदान दिइरहेको छ। एल्गोरिद्म, डाटा स्ट्रक्चर र प्रोग्रामिङको ज्ञानका आधारमा विद्यार्थीहरूको छनोट गरिन्छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका डिन बज्राचार्यले भने, ‘नेपालमा यो प्रतिष्ठित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामसङसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी गर्वित छौं । कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सलाई धेरै सह्राना मिलेको छ र हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूका लागि भविष्यको प्रविधि सिकाइको दायरा अझ विस्तार गर्न चाहन्छौं ।’

यस कार्यक्रममा प्राविधिक सिपका साथै रोजगारी योग्यता, समस्या समाधान र सिर्जनात्मकता जस्ता सफ्ट स्किलको पनि तालिम दिइन्छ ।

साथै, विद्यार्थीहरूले एआई, बिग डाटा, कोडिङ र प्रोग्रामिङ तथा आईओटी प्रविधि प्रयोग गरी सामाजिक महत्त्वका परियोजनामा पनि काम गर्छन्, जसले वास्तविक संसारका चुनौती समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।

सामसङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने

सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने
सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल

सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल
सामसङले नेपाल ल्यायो ‘ग्यालेक्सी एम३६ ५जी’, मूल्य कति ?

सामसङले नेपाल ल्यायो ‘ग्यालेक्सी एम३६ ५जी’, मूल्य कति ?
सामसङको ग्यालेक्सी बड्स कोर बजारमा, मूल्य कति ?

सामसङको ग्यालेक्सी बड्स कोर बजारमा, मूल्य कति ?
सामसङको नयाँ ‘ग्यालेक्सी एम१६ फाइभ जी’ नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?

सामसङको नयाँ ‘ग्यालेक्सी एम१६ फाइभ जी’ नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित