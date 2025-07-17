+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबरकर्मी पोखरेललाई डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्ड

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा दूतावास भवनमा आयोजित किताव जात्रा फेस्टिभलको दोस्रो यूके संस्करणका क्रममा पोखरेलसहित अन्य व्यक्तित्व सम्मानित भएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • किताब यात्रा फाउन्डेशनले बेलायतमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई अवार्ड प्रदान गरेको छ।
  • अनलाइनखबरका बेलायत संवाददाता नवीन पोखरेललाई किताव जात्रा डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ।
  • फाउन्डेशनले नेपालका २० ठाउँमा पुस्तकालय निर्माण र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ।

लन्डन। किताब यात्रा फाउन्डेशनले बेलायतको समुदायमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका वा योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई मंगलबार अवार्ड प्रदान गरेको छ । सो क्रममा किताव जात्रा डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्डबाट अनलाइनखबरका बेलायत संवाददाता नवीन पोखरेल सम्मानित भएका छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा दूतावास भवनमा आयोजित किताव जात्रा फेस्टिभलको दोस्रो यूके संस्करणका क्रममा पोखरेलसहित अन्य व्यक्तित्व सम्मानित भएका हुन् ।

राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी टिकाराम यात्रीले अवार्ड प्रदान गरे । विगत १९ वर्षदेखि लन्डनमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका पोखरेलको यस क्षेत्रमा करिब अढाइ दशक लामो अनुभव छ ।

उनले यसअघि कान्तिपुर, राजधानी दैनिक, देशान्तर जस्ता मिडियामा समेत काम गरेका थिए । पोखरेल नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । पोखरेलले वीनेपाली डटकम, नेपाली लिंक डटकममा समेत सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–७ का स्थायी वासिन्दा उनले पत्रिकारितामार्फत बेलायतको नेपाली समुदायका विविध पक्ष उजागर गर्दै आएका छन् ।

कार्यक्रममा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व प्रमुख खगेन्द्र नेपालीलाई किताव जात्रा डायस्पोरा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, साहित्यकार कृष्ण बजगाईंलाई डायस्पोरा लिटरेचर अवार्ड, कुशल श्रेष्ठलाई किताव जात्रा डायस्पोरा मिडिया अवार्ड, उद्यमी डा. रक्षा थापालाई अन्टरप्रिनरसीप अवार्ड (फिमेल) र छोङ् शेर्पालाई अन्टरप्रिनरसीप अवार्ड (मेल) एवं युवा व्यवसायी विकास नेपाललाई युथ आइकन अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।

आयोजक किताव यात्रा फाउन्डेशनका निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले पठन संस्कृतिलाई जनजीवनको अभिन्न अंग बनाउनु, किताब प्रदर्शनी, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन एवं श्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रष्ट्याए ।

अधिकारीले फाउण्डेशनले साहित्यिक महोत्सवबाहेक नेपालका विभिन्न २० ठाउंमा पुस्तकालय निर्माण, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान समेत गरेको बताए ।

डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्ड नवीन पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए

बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए
संसद्‍मा एकै स्वर : भारत-चीन सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य

संसद्‍मा एकै स्वर : भारत-चीन सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य
हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने

हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने
सिंहदरबारमा नेपाल-अमेरिका पारा खेलकुद सहकार्यबारे छलफल

सिंहदरबारमा नेपाल-अमेरिका पारा खेलकुद सहकार्यबारे छलफल
बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट फर्किँदा विमानस्थलमा समातिए

बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट फर्किँदा विमानस्थलमा समातिए
के फ्रेन्च फ्राइज धेरै खाँदा मधुमेह हुनसक्छ ?

के फ्रेन्च फ्राइज धेरै खाँदा मधुमेह हुनसक्छ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित