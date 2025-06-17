अर्घाखाँचीमा चराउन लगेका ७ वटा बाख्रा मृत भेटिए, बाघले खाएको आशंका

७ भदौ, अर्घाखाँची । जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट सात वठा बाख्रा मरेका छन् भने आठ वटा बेपत्ता छन् । शितगङ्गा–१३ माझिफाँटस्थित हिमालयन बाख्रापालन तथा कृषि फार्मका १५ वटा बाख्रा बाघले आक्रमण गरेको हो ।
‘बुधबार बाख्रा चराउन जङ्गल गएका बेला ३० वटा बाख्रा हराएका थिए । तीमध्ये एउटा घाइते अवस्थामा र १४ वटा सकुशल फार्ममा फर्किएका थिए । अन्य बाख्रा खोजी गर्दा सात वटालाई बाघले आक्रमण गरी मारेको पायौँ, अझै आठ बाख्रा हराइरहेका छन्,’, फार्म सञ्चालक घनश्याम अधिकारीले भने ।
बुधबारदेखि निरन्तर खोजी गरिरहेको बताउँदै आज पनि खोजी गरिएकामा हराइरहेका बाख्रा फेला पार्न नसकिएको उनले बताए ।
यतिका दिनसम्म बाख्रा फेला नपर्नुले ती बाख्रालाई पनि बाघले खाएको हुनसक्ने अधिकारीले आशङ्का व्यक्त गरे । उनका अनुसार मृत बाख्रा करिब एक किलोमिटर दूरीमा पर्ने देउराली–पारे सामुदायिक वन क्षेत्रमा भेटिएका थिए ।
दुई वर्ष अगाडि बाख्रापालनका लागि १२ लाख लगानीमा संरचना बनाइएको जनाउँदै अर्का सञ्चालक विष्णु पौडेलले बाख्रासँगै फार्ममा ब्रोइलर कुखुरा र बङ्गुर पनि पालिएको बताए । उनका अनुसार फार्ममा अहिलेसम्म ३५ लाख लगानी भइसकेको छ ।
बाघले गर्दा फार्मका ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै पौडेलले गत जेठमा दुई हजार ५०० ब्रोइलर कुखुरा पालेकामध्ये एकै दिन एक हजार २०० मरेका जानकारी दिए । लगातारको क्षतिले फार्म सञ्चालक चिन्तामा छन् । स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भनेर पशुपन्क्षीपालनमा लगानी लगेको भन्दै सोचेजस्तो नतिजा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमण बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । बुधबार राति मात्र नजिककै भलासिक्र गाउँको एक खोरका चार बाख्रा जङ्गली जनावरले मारेको, एउटा बाख्रालाई घाइते बनाएको प्रहरी चौकी सिमलपानीले जनाएको छ । रासस
