+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कथा :

अनि त्रिशूली सुक्यो

अझ त्रिशूली पारि पनि उनी नै हावी भए । गिट्टी कुट्नेहरू पनि बढे। त्रिशूलीमा टिपर र ट्याक्टरको मेला नै लाग्यो ।

0Comments
Shares
शैलेश भट्टराई शैलेश भट्टराई
२०८२ भदौ ७ गते ७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अटलशेरले काठमाडौं उपत्यकामा घरबारविहीनलाई चार-चार आना घडेरी र हवेली दान गर्ने घोषणा गरे।

त्रिशूलीको बगरमा गिट्टी कुट्ने करिब–करिब ६–७ सय श्रमिकमाथि अनेक प्रपञ्च मिलाएर अटलशेरले थुप्रै पैसा कमाए।

त्यसपछि उनी बडो टाँटबाँट र धाक रवाफका साथ त्रिशूलीको बगरमा हिँड्न थाले। ती सयौं गिट्टीजीवी मध्ये थोरैले मात्र बुझेका थिए उनको ठाँटबाँट र धाक, रवाफको रहस्य । हेर्दाहेर्दै महान् उद्यमीको पगरी गुथेका अटलशेरको बारेमा ती यदाकदा बोल्थे पनि । तर तिनको आवाज त्रिशूलीको सुस्केरामै बिलाएर जान्थ्यो । वल्लो तीरबाट पल्लो तीरसम्म पनि पुग्दैनथ्यो।

यत्तिकैमा त्रिशूलीका यी महान् उद्यमीलाई एकदिन एउटा तत्त्वज्ञान प्राप्त भयो- यी गिट्टीजीवीहरूबाट यत्रो पैसा कमाइयो । शान इज्जत कमाइयो । तरक्की गरियो । मैले यिनका लागि पनि यसो केही त गर्नैपर्छ ।

नभन्दै केही गरे उनले । त्रिशूली किनारका ती गिट्टीजीवीहरूका छोराछोरी मध्ये पढाइमा अब्बल १० उत्कृष्टलाई एक समारोहका बीच एक–एक वटा बुलेट पेन बाँड्ने भए । यसका लागि एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरे । थुप्रै पत्रकार बोलाइए । उनको प्रपञ्चका सरकारी र गैरसरकारी सारथिहरू पनि बोलाइए । फेसबुक, इन्स्टा, एक्स, यूट्यूब लगायतका सारा सामाजिक सञ्जाल रंगिए । पत्रपत्रिकामा लेखिए । टिभीमा देखिए । रेडियोमा गुञ्जिए।

अरूले त लेखे लेखे, धेरै गिट्टीजीवीले समेत यो समारोहको तस्बिर शेयर गर्दै क्याप्सनमा लेखे-

`पैसा कमाएर मात्र हुँदैन दान दिन पनि सक्नुपर्छ !´

`छाती भनेको अटलशेरको जत्रो हुनुपर्छ !´

`मन भनेको अटलशेरको जस्तो हुनुपर्छ !´

`समाजसेवी अटलशेर अर्थात् हाम्रा भरोसा !´

`यतिका उदारमनका समाजसेवी १०० जना मात्रै भए देश बन्न कति बेर पनि लाग्दैनथ्यो !´

…..आदि आदि !

त्रिशूलीमा उनको व्यवसाय बर्करार रह्यो । अझ त्रिशूली पारि पनि उनी नै हावी भए । गिट्टी कुट्नेहरू पनि बढे। त्रिशूलीमा टिपर र ट्याक्टरको मेला नै लाग्यो । तरक्की उनको अझ बढ्यो । इज्जत पनि त्यति नै बढ्यो । बढ्दो तरक्कीले उनलाई केही दान दिनैपर्ने तत्त्वज्ञान फेरि पनि दिलायो ।

यसपालि भने उनको रोजाइमा न बुलेटपेन पर्‍यो, न गिट्टीजीवीका छोराछोरी परे । उनी र उनको प्रपञ्चका सारथिहरू अर्थात् उनलाई सहयोग गर्ने राज्यका उपल्ला निकायका `घरबारविहीन´ परे । अटलशेरले घोषणा गरेरै स:गर्व ती सबैलाई काठमाडौं उपत्यकामा चार-चार आना घडेरी दान दिए । त्यो घडेरीमा एकएक वटा हवेली पनि आफैंले बनाइदिने अर्को घोषणा पनि गरे । फेरि सुरू भो उनको दिलको वाहवाही र मनको बखान।

एकाध अतृप्त प्राणीहरू ठसठसी कन्दै कराए । त्यस्तालाई पनि अटलशेरले तह लगाए । उसैगरी फेरि पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी र सामाजिक सञ्जाल रंगिए । उनको स्तुतिले सजिए । एउटा बुलेट पेनमा त सजिने सामाजिक सञ्जाल त्यत्रो घडेरी र हवेलीमा नसजिने कुरै थिएन।

एकाध गिट्टीजीवीलाई थाहा थियो यसको रहस्य । समाजले तिनलाई `तिमेरका कुरा इस् !´ भन्दै लोप्पा ख्वाइरह्यो । ती एक दुई दिन कराए । आफ्नो आवाज अरण्यरोदन भएपछि ती कता हराए कता । त्यसपछि फेरि सुरू भो अटलशेरको अर्को चरणको तरक्की ।

अर्को चरणको तरक्की उत्कर्षमा पुग्यो । अर्थात् पूरै त्रिशूली वारिपारि तल-माथि नै अब अटलशेरको अभेद्य साम्राज्य स्थापित भो।

यसरी `तरक्की र समाजसेवाको अटलशेरीय मोडेल´ राज्यमा बहुत प्रख्यात भयो । यो बीचमा उनले एकाध अस्पताल पनि बनाए । केही स्कूलमा पनि दान दिए ।

कसैकसैले त भने पनि- `दानै दिनु छ भने त्यो भाँडिम् तिकडम गरेर केलाई कमाउनु हो !´ तर उनले कमाउन नि छोडेनन् दान दिन नि छोडेनन् । फरक यति थियो कमाउँदा हजार हात सक्रिय हुन्थे भने दानमा हातको कान्छी औंलो- त्यो पनि सकी नसकी । तर प्रचार-प्रसार चाहिं कान्छी औंलोले कमाउने र हजार हातले दिने जस्तो थियो।

फलस्वरूप एकदिन त्यत्रो विशाल त्रिशूली एउटा कुलोमा सीमित भएको ज्ञात भो । मात्र एउटा कुलोमा ! पानी सुक्नुको कारण जथाभावी गिट्टी कुट्नु हो भन्दै यसको सारा दोष तिनै गिट्टीजीवीलाई थोपरेर अटलशेर महान् उद्यमी नै बनिरहे । अनेक-अनेक मान, पदवी, विभूषण, अलङ्कार र पदक गनिरहे अनि गिट्टी कुट्नेहरू चाहिं अनियन्त्रित त्रिशूली दोहनको आरोपमा जेलमा हामी निर्दोष छौं भनिरहे । रिहाइ हुने दिन गनिरहे ।

(यो कथाका घटना र पात्र सबै काल्पनिक हुन्। कसैसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ।)

सप्ताहान्त
अनि त्रिशूली सुक्यो

अनि त्रिशूली सुक्यो
सुहागरात

सुहागरात
‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’
‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा

‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा
धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता

धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता
‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’

‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’
कलामा प्रेम र यौन 

कलामा प्रेम र यौन 
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति
भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म

भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म
वासना र विभेद

वासना र विभेद
माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता

माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता
त्रिशुली
लेखक
शैलेश भट्टराई

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा ब्यंग्य गर्न माहिर शैलेश अनलाइनखबरका स्तम्भकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित