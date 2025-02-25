एसिया कपका लागि राशिदको कप्तानीमा अफगानिस्तानको टोली घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अफगानिस्तानले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि १७ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ।
- टोलीको नेतृत्व स्टार खेलाडी राशिद खानले गर्नेछन् र पहिलो खेल सेप्टेम्बर ९ मा हङकङसँग हुनेछ।
- एसिया कप अघि अफगानिस्तानले अगस्ट २९ देखि यूएई र पाकिस्तानसँग टी–२० त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ।
८ भदौ, काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि अफगानिस्तानले १७ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। टोलीको नेतृत्व स्टार खेलाडी राशिद खानले गर्नेछन्।
अफगानिस्तानले पहिलो खेल सेप्टेम्बर ९ मा हङकङसँग खेल्नेछ। एसिया कप सुरु हुनु अघि अफगान टोलीले अगस्ट २९ देखि यूएई र पाकिस्तानसँगको टी–२० त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर तयारी गर्नेछ।
यसअघि सन् २०२४ को टी–२० विश्वकपमा न्यूजिल्यान्ड र अष्ट्रेलियाजस्ता टोलीलाई हराउँदै सेमिफाइनलसम्म पुगेको अफगानिस्तान यसपटक पनि बलियो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा छ।
राशिद खानसहित मोहम्मद नाबी, करिम जनत र गुलबदिन नैबजस्ता अनुभवी खेलाडी टोलीमा छन् भने रहमानुल्लाह गुरबाज र इब्राहिम जादरानजस्ता युवा ब्याटरले शीर्षक्रम बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एसिया कप सेप्टेम्बर ९ देखि यूएईमा सुरु हुँदैछ ।
अफगानिस्तानको टोली: रशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, डारविश रसुली, सेडिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओमरजई, करिम जनत, मोहम्मद नाबी, गुलबादिन नैब, शरफुद्दिन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीबुर् रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फारिद मलिक, नभीन उल हक, फजलहक फारुकी
