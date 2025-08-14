नक्कली सुनलाई सक्कली भन्दै ठगेको आरोपमा एक जना पक्राउ

८ भदौ, काठमाडौं । नक्कली सुनलाई सक्कली भन्दै ठगी गरकेो आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बु घर भएका ३३ वर्षीय लाक्पा शेर्पा छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
६ भदौमा गोंगबुस्थित क्वालिटी क्याफेमा अवैध सुनको खरिद बिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीबाट १ किलो नक्कली सुन समेत बरामद भएको छ । पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
