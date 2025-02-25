साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप : बंगलादेशसँग नेपाल पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ भदौ, काठमाडौं । भुटानमा भइरहेको साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपमा आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३-० ले पराजित भएको छ ।
थिम्पुस्थित चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा भएको खेलमा बंगलादेशले पहिलो हाफमा दुई तथा दोस्रो हाफमा एक गोल गरेको थियो ।
खेलमा नेपालले पनि गोल गर्ने केही अवसर पाएपनि सदुपयोग गर्न सकेन ।
च्याम्पियनसिपमा नेपालको यो दोस्रो हार हो । पहिलो खेलमा भारतसँग ७-० ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई २-१ ले पराजित गरेको थियो ।
