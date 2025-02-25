एमबाप्पेको दुई गोलमा रियल मड्रिडको लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रियल मड्रिडले स्पानिस ला लिगामा रियल ओभिएडोलाई ३-० ले पराजित गरेको छ।
- केलिएन एमबाप्पेले दुई गोल गरेपछि रियलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो।
- रियल मड्रिडले ६ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा पुगेको छ भने भियारियाल र बार्सिलोना समान अंकमा छन्।
९ भदौ, काठमाडौं । केलिएन एमबाप्पेले दुई गोल गरेपछि स्पानिस ला लिगामा रियल मड्रिडले रियल ओभिएडोलाई ३-० ले पराजित गरेको छ । लिगमा रियलको यो लगातार दोस्रो जित हो ।
ओऐिएडोको मैदानमा भएको खेलमा एमबाप्पेले ३७औं मिनेटमा गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । एमबाप्पेले नै ८३औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी अग्रता दोब्बर पारे ।
अघिल्लो खेलमा ओसासुना विरुद्ध निर्णायक गोल गरेका एमबाप्पेले दुई खेलमा तीन गोल गरिसकेका छन् ।
भिनिसियस जुनियरले इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा गोल गरेपछि रियलले सहज जित हात पारेको हो ।
लगातार दोस्रो जितपछि ६ अंक जोडेको रियल तेस्रो स्थानमा छ ।भियारियाल र बार्सिलोनाले पनि समान ६ अंक नै जोडेका छन् । गोल अन्तरमा भियारियाल पहिलो र बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4