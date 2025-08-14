+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कब्जियत हटाउने प्रभावकारी ३ घरेलु उपाय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १८:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कब्जियतको समस्या बारम्बार हुने व्यक्तिहरूमा तौल बढ्ने र विभिन्न रोगहरूको जोखिम बढ्ने हुनाले ध्यान दिन आवश्यक छ।
  • खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउँदा पाचन प्रणाली सुधार हुन्छ र कब्जियत कम हुन्छ।

जो व्यक्तिहरूलाई बारम्बार कब्जियतको समस्या हुन्छ, उनीहरूमा तौल बढ्ने मात्र नभई विभिन्न रोगहरूको जोखिम पनि बढ्छ । हरेक दिन पेट राम्रोसँग सफा नहुँदा शरीरमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन् ।

यदि ग्यास, अम्लता वा ब्लोटिङ जस्ता पाचनसम्बन्धी समस्याहरूले सताइरहेको छ भने, तुरुन्तै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । कब्जियत हटाउन कडा औषधिहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा घरमै उपलब्ध सस्तो, सजिलो र प्राकृतिक उपायहरूले पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।

१. सुत्ने बेला तातो दूधमा घिउ हालेर पिउने

यदि पेट बिहान राम्रोसँग सफा हुँदैन भने, राति सुत्ने बेला एक गिलास तातो दूधमा एक चम्चा घिउ मिसाएर पिउनुपर्छ । यो आयुर्वेदिक उपाय वर्षौंदेखि कब्जियत हटाउन प्रयोग हुँदै आएको छ ।

घिउमा पाइने ब्यूटिरिक एसिडले पाचन एन्जाइमहरूको उत्पादनलाई बढावा दिन्छ, जसले पेट सफा गर्न मद्दत गर्छ । यो मिश्रणले दिसालाई नरम बनाउँछ, जसले बिहान पेट सजिलै र छिटो सफा हुन्छ । साथै, यसले पाचन प्रणालीलाई सुचारु बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?

एक गिलास दूधलाई तातो बनाउने । त्यसमा एक चम्चा शुद्ध घिउ मिसाउने । राति सुत्ने बेला यो मिश्रण पिउने । नियमित प्रयोगले बिहान पेट सफा हुने सम्भावना बढ्छ ।

२.खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउने

कब्जियत हटाउन अर्को प्रभावकारी उपाय हो, बिहान खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउनु । यो मिश्रणले शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ, मेटाबोलिज्मलाई तीव्र बनाउँछ र पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्छ । यसले ग्यास, अम्लता र ब्लोटिङ जस्ता समस्याहरूलाई कम गर्छ । साथै, आन्द्रा र पेट सुन्निने समस्यालाई कम गरी दिसालाई सजिलै बाहिर निस्कन सहयोग गर्छ ।

कसरी बनाउने र पिउने ?

एक चम्चा जिरा, एक चम्चा सौंफ र आधा चम्चा ज्वानोलाई एक गिलास पानीमा रातभर भिजाउने । बिहान पानीलाई छान्ने र हल्का तताएर खाली पेटमा पिउने । वैकल्पिक रूपमा, यी तीनवटै सामग्रीलाई पानीमा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ । नियमित सेवनले पाचन प्रणाली स्वस्थ रहन्छ र कब्जियतको समस्या कम हुन्छ ।

३. तातो पानीसँग त्रिफला चूर्ण लिने

त्रिफला चूर्ण आयुर्वेदमा कब्जियत हटाउन र पाचन सुधार गर्न प्रसिद्ध छ । राति सुत्नुअघि एक चम्चा त्रिफला चूर्णलाई तातो पानी वा तातो दूधसँग खानाले पेट राम्रोसँग सफा हुन्छ । त्रिफलाले शरीरलाई भित्रैबाट विषाक्ततारहित बनाउन मद्दत गर्छ । पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र आन्द्राको सुन्निने समस्यालाई कम गर्छ । तर, त्रिफलाको अत्यधिक सेवनबाट जोगिनुपर्छ, किनकि यसले पेट दुख्ने वा अन्य असर गर्न सक्छ ।

कसरी खाने ?

एक चम्चा त्रिफला चूर्णलाई एक गिलास तातोपानी वा दूधमा मिसाउने र राति सुत्नुअघि यो मिश्रण पिउने । सानो मात्राबाट सुरु गर्ने र आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर मात्रा समायोजन गर्ने । नियमित, तर संयमित प्रयोगले कब्जियत हटाउन र पाचन सुधार गर्न प्रभावकारी हुन्छ ।

सावधानीहरू

यी उपाय अपनाउनुअघि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र शरीरको प्रकृतिलाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुनै एलर्जी वा स्वास्थ्य समस्या छ भने, आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

त्रिफला वा अन्य सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग नगर्ने, किनकि यसले पखाला वा अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । प्रशस्त पानी पिउने र फाइबरयुक्त खानेकुरा जस्तै, सागसब्जी, फलफूल खाने बानी बसाल्ने ।

कब्जियत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित