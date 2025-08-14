कब्जियत हटाउने प्रभावकारी ३ घरेलु उपाय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कब्जियतको समस्या बारम्बार हुने व्यक्तिहरूमा तौल बढ्ने र विभिन्न रोगहरूको जोखिम बढ्ने हुनाले ध्यान दिन आवश्यक छ।
- खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउँदा पाचन प्रणाली सुधार हुन्छ र कब्जियत कम हुन्छ।
जो व्यक्तिहरूलाई बारम्बार कब्जियतको समस्या हुन्छ, उनीहरूमा तौल बढ्ने मात्र नभई विभिन्न रोगहरूको जोखिम पनि बढ्छ । हरेक दिन पेट राम्रोसँग सफा नहुँदा शरीरमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन् ।
यदि ग्यास, अम्लता वा ब्लोटिङ जस्ता पाचनसम्बन्धी समस्याहरूले सताइरहेको छ भने, तुरुन्तै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । कब्जियत हटाउन कडा औषधिहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा घरमै उपलब्ध सस्तो, सजिलो र प्राकृतिक उपायहरूले पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
१. सुत्ने बेला तातो दूधमा घिउ हालेर पिउने
यदि पेट बिहान राम्रोसँग सफा हुँदैन भने, राति सुत्ने बेला एक गिलास तातो दूधमा एक चम्चा घिउ मिसाएर पिउनुपर्छ । यो आयुर्वेदिक उपाय वर्षौंदेखि कब्जियत हटाउन प्रयोग हुँदै आएको छ ।
घिउमा पाइने ब्यूटिरिक एसिडले पाचन एन्जाइमहरूको उत्पादनलाई बढावा दिन्छ, जसले पेट सफा गर्न मद्दत गर्छ । यो मिश्रणले दिसालाई नरम बनाउँछ, जसले बिहान पेट सजिलै र छिटो सफा हुन्छ । साथै, यसले पाचन प्रणालीलाई सुचारु बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।
कसरी प्रयोग गर्ने ?
एक गिलास दूधलाई तातो बनाउने । त्यसमा एक चम्चा शुद्ध घिउ मिसाउने । राति सुत्ने बेला यो मिश्रण पिउने । नियमित प्रयोगले बिहान पेट सफा हुने सम्भावना बढ्छ ।
२.खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउने
कब्जियत हटाउन अर्को प्रभावकारी उपाय हो, बिहान खाली पेटमा जिरा, सौंफ र ज्वानोको पानी पिउनु । यो मिश्रणले शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ, मेटाबोलिज्मलाई तीव्र बनाउँछ र पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्छ । यसले ग्यास, अम्लता र ब्लोटिङ जस्ता समस्याहरूलाई कम गर्छ । साथै, आन्द्रा र पेट सुन्निने समस्यालाई कम गरी दिसालाई सजिलै बाहिर निस्कन सहयोग गर्छ ।
कसरी बनाउने र पिउने ?
एक चम्चा जिरा, एक चम्चा सौंफ र आधा चम्चा ज्वानोलाई एक गिलास पानीमा रातभर भिजाउने । बिहान पानीलाई छान्ने र हल्का तताएर खाली पेटमा पिउने । वैकल्पिक रूपमा, यी तीनवटै सामग्रीलाई पानीमा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ । नियमित सेवनले पाचन प्रणाली स्वस्थ रहन्छ र कब्जियतको समस्या कम हुन्छ ।
३. तातो पानीसँग त्रिफला चूर्ण लिने
त्रिफला चूर्ण आयुर्वेदमा कब्जियत हटाउन र पाचन सुधार गर्न प्रसिद्ध छ । राति सुत्नुअघि एक चम्चा त्रिफला चूर्णलाई तातो पानी वा तातो दूधसँग खानाले पेट राम्रोसँग सफा हुन्छ । त्रिफलाले शरीरलाई भित्रैबाट विषाक्ततारहित बनाउन मद्दत गर्छ । पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र आन्द्राको सुन्निने समस्यालाई कम गर्छ । तर, त्रिफलाको अत्यधिक सेवनबाट जोगिनुपर्छ, किनकि यसले पेट दुख्ने वा अन्य असर गर्न सक्छ ।
कसरी खाने ?
एक चम्चा त्रिफला चूर्णलाई एक गिलास तातोपानी वा दूधमा मिसाउने र राति सुत्नुअघि यो मिश्रण पिउने । सानो मात्राबाट सुरु गर्ने र आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर मात्रा समायोजन गर्ने । नियमित, तर संयमित प्रयोगले कब्जियत हटाउन र पाचन सुधार गर्न प्रभावकारी हुन्छ ।
सावधानीहरू
यी उपाय अपनाउनुअघि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र शरीरको प्रकृतिलाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुनै एलर्जी वा स्वास्थ्य समस्या छ भने, आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
त्रिफला वा अन्य सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग नगर्ने, किनकि यसले पखाला वा अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । प्रशस्त पानी पिउने र फाइबरयुक्त खानेकुरा जस्तै, सागसब्जी, फलफूल खाने बानी बसाल्ने ।
