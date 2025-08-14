+
रेनुका भट्टको कविता संग्रह ‘प्रेमी पहाड’ विमोचन

एनआरएनए लक्जेम्बर्गले आइतबार गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन गरिएको हो।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १३:१६

८ भदौ, लक्जेम्बर्ग। कवि रेनुका भट्टको कविता संग्रह ‘प्रेमी पहाड’ विमोचन भएको छ।

एनआरएनए लक्जेम्बर्गले आइतबार गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन गरिएको हो।

पुस्तक सर्जक पुत्र बालक प्रथमसहित् नारायण गुरुङ्, बालकृष्ण सापकोटा, रमाकान्त शर्मा, हिमाल सापकोटा, प्रेम गोलेलगायतले सामूहिक रूपमा विमोचन गरे।

पुस्तकबारे युवा लेखक चिराग बराइली, भुवन आले मगर र पदम गौतमले टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका महासचिव बालहरि राईले लक्जेम्बर्गमा वौद्विक समुदाय बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

संस्थाकी उपाध्यक्ष दुर्गा थापाले स्वागत मन्तव्यका क्रममा तीजका दिन महिला लेखकको कृति विमोचन हुनु गौरवको बिषय भएको बताइन् ।

प्रेमी पहाड रेनुका भट्ट
