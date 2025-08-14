आमा बन्दै परिणीति चोपडा, भन्छिन् : हाम्रो सानो संसार आउँदैछ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री परिणीति चोपडा आमा बन्दैछिन् । पति राघव चड्ढा र परिणीतिले इन्स्टाग्रामबाट पहिलो सन्तानको पर्खाइमा आफूहरू रहेको कुरा सेयर गरेका छन् ।
बलिउडको सबैभन्दा प्रिय जोडी मध्ये एक परिणीति र राघवको यो खुशीको खबर सुनेर बलिउड र विश्वभरका फ्यानहरूबाट बधाईको ओइरो लागेको छ ।
यस पोस्टमा बच्चाको खुट्टालाई चित्रण गरिएको छ र यसमा १+१=३ लेखिएको छ, जुन देखेर उनीहरूका साथीहरू धेरै खुसी भएका छन् ।
दुवैले पोस्टको क्याप्सनमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो सानो संसार…अब आउँदैछ, नाप्न सकिनेभन्दा धेरै परको अनुग्रह ।’ उनीहरूले पोस्टमा अब एक र एक जोडेर उनीहरू तीन बन्न लागेको बताएका छन् ।
यो पोस्ट देखेर सबैले यो जोडीलाई हृदयदेखि बधाई दिएका छन् । दुवैले इन्स्टाग्राममा यो सुन्दर पोस्टमा एउटा भिडियो पनि सेयर गरेका छन् । सोनम कपूर, नेहा धुपिया, रकुल प्रीत, भूमि पेडनेकर जस्ता सेलिब्रेटीले पोस्टमा उनीहरूलाई बधाई दिएका छन् ।
