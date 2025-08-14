नाडा अटो शोमा स्काइवेल ईभीको उत्कृष्ट प्रदर्शन, १३१ गाडी बुकिङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा लक्जरी तथा प्रिमियम ईभी एसयूभीका रूपमा परिचित स्काइवेलका १ सय ३१ युनिट गाडी बुकिङ भएका छन् ।
जी मोटर्स प्रालिले बिक्रीका लागि राखेका स्काईवेलका ‘बीई ११’ र ‘ईटी ५’ मोडेलमा ग्राहकले उत्साहजनक सहभागिता जनाएका हुन् ।
कम्पनीले गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि युरोप टुर, हिराको हार र लक्की ड्रमार्फत रोलेक्स घडी जित्ने अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘यस वर्षको नाडा अटो शोमा स्काइवेलका प्रिमियम एसयूभीमा ग्राहकको इच्छा र बुकिङ तत्परता देखेर हामी उत्साहित छौं,’ जी मोटर्सका अध्यक्ष कैलाशबाबु गेलालले भने, ‘आयोजक नाडा, सम्पूर्ण आगन्तुक र मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’
विशेषगरी स्काइवेलको ईटी५ मोडेल नेपालमा उपलब्ध ईभीमध्ये सर्वाधिक रेन्ज दिने एसयूभी हो । यसमा ८६ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक र १५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान गरिएको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ६ सय २० किलोमिटरको रेन्ज प्रदान गर्छ ।
सीएनएसीपी–५ स्टार सेफ्टी रेटिङ प्राप्त यो गाडीमा अटो पार्किङ, मेट्रिक्स लेजर हेडलाइट, मोसन सेन्सर भएको टेलगेट र फुल साइज प्यानारोमिक सनरुफ जस्ता प्रिमियम विशेषता छन् ।
स्काइवेलका विद्युतीय सवारी जर्मनी, इजरायल र टर्की लगायत ५८ भन्दा बढी देशमा बिक्री हुँदै आएका छन् । नेपालमा जी मोटर्सले हाल नक्साल, राधेराधे भक्तपुर र इटहरीमा आफ्नै शोरुम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बिर्तामोड, पोखरा, चितवन र जनकपुरमा डिलर स्थापना भइसकेको र निकट भविष्यमा बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीमा डिलर खोल्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
