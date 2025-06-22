+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाडामा फोटोनको बम्पर अफर : गाडी किन्दा ३ वर्ष सर्भिसिङ नि:शुल्क

कम्पनीका अनुसार शोको पहिलो दुई दिनमै १० वटा गाडी बुकिङ भइसकेका छन् भने शो अवधिभर ५० वटा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फोटोन गाडीको वितरक एमएडब्लू वृद्धिले नाडा अटो शो २०२५ मा जी७ पिकअपमा तीन वर्षसम्म नि:शुल्क सर्भिसिङ र २५ हजार रुपैयाँ बराबरको भाटभटेनी सपिङ भौचर दिने अफर सार्वजनिक गरेको छ।
  • फोटोन जी७ पिकअपको मूल्य ५१ लाख ९९ हजारदेखि ७४ लाख ९९ हजारसम्म रहेको छ र यसमा २००० सीसी डिजेल इन्जिन, सनरुफ र २२५ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स जस्ता विशेषता छन्।
  • शोको पहिलो दुई दिनमै १० वटा गाडी बुकिङ भइसकेका छन् र कम्पनीले ५० वटा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने विद्युतीय गाडी पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ।

काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो  २०२५’ मा फोटोन गाडीको वितरक एमएडब्लू वृद्धिले आफ्ना गाडीहरूमा आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको छ ।

विशेषगरी फोटोनको ‘जी७ पिकअप’ मा नाडा लक्षित गरी विभिन्न स्किम र छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीका प्रतिनिधि सुशान्त शर्माका अनुसार नाडा अटो शोमा गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले तीन वर्षसम्म गाडीको सर्भिसिङ नि:शुल्क पाउनेछन् । यस अवधिमा सर्भिसिङमा लाग्ने कुनै पनि शुल्क ग्राहकले तिर्नुपर्ने छैन ।

त्यस्तै गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटको २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सपिङ भौचर पनि प्रदान गरिने छ । यस अतिरिक्त एक वर्षको ‘सुपर अटो इन्स्योरेन्स’ सुविधा पनि रहेको छ, जसले गाडीको हरेक पक्षलाई समेट्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

शोरुमबाट खरिद गर्दा सामान्यतया २० देखि ३० हजारसम्मको छुट हुनेमा नाडामा भने ग्राहकले २ लाखभन्दा बढीको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

यी हुन् फोटोनले नाडामा राखेका गाडी

नाडा अटो शोमा विभिन्न ब्रान्डले आफ्ना नयाँ उत्पादन र आकर्षक अफर प्रस्तुत गरिरहँदा कमर्सियल गाडी सेग्मेन्टमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको फोटोनले आफ्नो प्रिमियम पिकअप जी७ लाई विशेष आकर्षण साथ प्रस्तुत गरेको छ ।

शक्तिशाली प्रदर्शन, आफ्नो सेग्मेन्टमै पहिलो पटक उपलब्ध सनरुफ जस्ता विशेषता र नाडा लक्षित विशेष अफरका कारण यो गाडी अवलोकनकर्ता तथा सम्भावित खरिदकर्ताको रोजाइमा परेको छ ।

शोमा फोटोनले जी७ का मोडेल बेस भेरियन्ट, फ्ल्यागसिप (अटो प्लस म्यानुअल) र लक्जरी प्रदर्शनमा राखेको छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य भेरिएन्ट अनुसार ५१ लाख ९९ हजारदेखि ७४ लाख ९९ हजारसम्म रहेको छ ।

कम्पनीका अनुसार जी–७ मोडलको पिकअप गाडीको मूल्य ५१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकोे छ ।

यही मोडलको लक्जरी र फ्ल्यागसिप अटो प्रिमियम मोडेलको मूल्य क्रमश: ६५ लाख ४० हजार र ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

जसमा शोको मुख्य आकर्षण बनेको टप–एन्ड फ्ल्यागसिप मोडेलको मूल्य ७४ लाख ९९ हजार तोकिएको छ ।

यो गाडी आफ्नो शक्तिशाली प्रदर्शनका लागि परिचित छ । यसमा जडान गरिएको २००० सीसीको डिजेल इन्जिनले १६० हर्सपावर र ३९० एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा यो अन–रोड र अफ–रोड दुवैमा अब्बल साबित हुन्छ ।

पिकअप सेग्मेन्टमै पहिलो पटक सनरुफको सुविधा दिएर फोटोनले नयाँ मानक स्थापित गरेको छ भने २२५ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले यसलाई नेपालको जुनसुकै सडकमा पनि सहजै यात्रा गर्न सक्षम बनाउँछ ।

यसका भेन्टिलेटेड सिटहरू जसलाई १२ तरिकाले मिलाउन मिल्छ र पुस–स्टार्ट बटन तथा स्टेरिङ–माउन्टेड कन्ट्रोल जस्ता आधुनिक प्रविधिले यात्रालाई थप आरामदायी र सुविधाजनक बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।

नाडामा फोटोन जी७ ले पाएको प्रतिक्रिया निकै उत्साहजनक रहेको कम्पनी प्रतिनिधि शर्माले बताए ।

कम्पनीका अनुसार शोको पहिलो दुई दिनमै १० वटा गाडी बुकिङ भइसकेका छन् भने शो अवधिभर ५० वटा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै फोटोनले आफ्नो विद्युतीय गाडी (ईभी) पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने संकेत पनि दिएको छ ।

नाडा अटो शो फोटोन गाडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित