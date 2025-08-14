महासंघमा रूपान्तरण हुने घोषणा गर्दै सकियो ‘नाडा अटो शो’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नाडा अटो शो २०२५ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा १ लाख ७६ हजारभन्दा बढी दर्शकसहित ६ दिनसम्म सम्पन्न भयो।
- नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आफूलाई \'महासंघ\' मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
- शोमा उड्ने सवारी, रोबोटिक म्यान, नयाँ विद्युतीय गाडी र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका मोडेलहरू प्रदर्शन भएका थिए।
९ भदौ, काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो २०२५’ १ लाख ७६ हजारभन्दा बढी दर्शकको उपस्थिति सहित सम्पन्न भएको छ ।
६ दिनसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलेको प्रदर्शनीले सुस्ताएको अटोमोबाइल बजारमा नयाँ उत्साह थप्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नै गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शो समापनसँगै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आफूलाई ‘महासंघ’ मा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा समेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको १७औं संस्करणको यो अटो शो विगतका वर्षहरूभन्दा प्रविधि, व्यवस्थापन र आकर्षणका हिसाबले निकै बृहत र भव्य रहेको आयोजकको दाबी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार आयोजित समापन समारोहमा नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले शो सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उनले यो अटो शोले अटोमोबाइल व्यवसायलाई मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस वर्षको शोको मुख्य आकर्षणमा उड्ने सवारीसाधन (फ्लाइङ कार), रोबोटिक म्यान र डग रहेका थिए, जसले अवलोकनकर्ताको ठूलो भिड तानेको थियो ।
साथै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका पछिल्ला मोडेलका सवारीसाधन, विशेषगरी थुप्रै नयाँ विद्युतीय गाडी (ईभी) को उपस्थितिले शोलाई थप आकर्षक बनाएको थियो। अवलोकनकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन र आकर्षक स्टलहरूको प्रशंसा गरेका थिए ।
प्रदर्शनीमा नाडाले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा हरेक दिन महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदर्शनी अवधिभरि ‘अन्तर्राष्ट्रिय अटो ट्रेड डायलग’, ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीको भविष्य’, ‘कर्जा नीतिमा स्थिरता’, ‘फ्लाइङ कार टेक्नोलोजी’, र ‘सडक सुरक्षा’ जस्ता सान्दर्भिक विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।
यी कार्यक्रममा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, उद्योगी–व्यवसायी तथा विषय विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
समापनकै दिन बसेको नाडा केन्द्रीय कार्यसमितिको २१औं बैठकले ‘नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ लाई ‘नाडा अटोमोबाइल्स महासंघ नेपाल’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै २४ भदौमा विशेष साधारणसभा बोलाउने घोषणा गरेको छ ।
उत्कृष्ट स्टलहरू पुरस्कृत
शोमा सहभागी कम्पनीहरूले आफ्ना स्टल आकर्षक र कलात्मक रूपमा सजाएका थिए । शोमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्टललाई विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
जसमा चार पाङ्ग्रेतर्फ दिपाल, एमएडब्लू अटो कर्प, दुई पाङ्ग्रेतर्फ रोयल इन्फिल्ड अल्फा अटोमोटिभ, लाइट कमर्सियल भेहिकलतर्फ डीएफएसके श्री अद्वेत ईभी, सपोर्टिङ स्टलतर्फ हिटको प्रालि र बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले उत्कृष्ट स्टलको अवार्ड जितेका छन् ।
शो अवधिभरि प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, उद्योगी–व्यवसायी, कलाकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल लगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले अवलोकन गरी यसको गरिमा बढाएका थिए ।
नाडाले लायन्स क्लब अफ काठमाडौंसँगको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको थियो । व्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र उत्कृष्ट आयोजनाका कारण नाडा अटो शो २०२५ एक अविष्मरणीय र सफल आयोजनका रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4