प्रि-आईपीओ भनेर पहिले नै सेयर बेचेमा कारबाही हुन्छ : धितोपत्र बोर्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन भइनसकेका संगठित संस्थाको प्रि–आईपीओ बिक्री गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
- बोर्डले अनुमति बिना सार्वजनिक रुपमा संगठित संस्थाको सेयर खरिद/बिक्री नगर्न सूचित गरेको छ।
- वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक पेज, इमेल र एसएमएसमार्फत अनाधिकृत सेयर प्रस्ताव गर्ने कार्य दण्डनीय भएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ।
९ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक निष्कासन भइनसकेका संगठित संस्थाको प्रि–आईपीओ भन्दै बिक्री गरेमा कारबाही गरिने धितोपत्र बोर्डले चेतावनी दिएको छ ।
विभिन्न संगठित संस्थाको भविष्यमा आईपीओ आउने भन्दै पहिले नै सर्वसाधारणलाई सेयर खरिद गर्न प्रस्ताव गरिने कार्य अनाधिकृत रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
विभिन्न प्रस्ताव गरी सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइएको गुनासो बोर्डमा आएको जनाउँदै यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिइएको छ । पछिल्लो समय वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक पेज, इमेल तथा एसएमएसमार्फत विभिन्न कम्पनीका सेयर खरिदका लागि प्रस्ताव गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
‘बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सार्वजनिक रुपमा संगठित संस्थाको सेयर खरिद/बिक्री सम्बन्धी कार्य नगर्न/नगराउन सूचित गरिन्छ’ बोर्डले सार्वजनिक सूचनामार्फत भनेको छ ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ ले गरेको व्यवस्था विपरितका यस्ता कार्य दण्डनीय भएकाले यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैलाई सजग गराउँदै सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई यस्ता कार्यमा सहभागी नहुन बोर्ड अनुरोध गर्दछ ।’
