अब बोनस सेयर दिँदा कम्पनीहरूले कर व्यवस्था गर्नुपर्ने

- धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीले बोनस सेयरमा आवश्यक कर रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्दा करका लागि उपयुक्त रकम लाभांशबाट अनिवार्य मिलान गर्नुपर्ने निर्देशिका संशोधन गरिएको छ।
- अब कम्पनीहरूले करका लागि व्यवस्था गरी बाँकी लाभांश लगानीकर्ताको खातामा अनिवार्य जम्मा गरिदिनुपर्नेछ।
८ मंसिर, काठमाडौं । अब सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई लाभांशस्वरुप बोनस सेयर प्रदान गर्दा आवश्यक कर रकम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ।
बोनस सेयर घोषणा गर्दा कम्पनीले नै करका लागि उपयुक्त रकम लाभांशबाट अनिवार्य मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको हो ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकालाई दशौं पटक संशोधन गर्दै बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि निर्देशिकामै यसलाई समेटिएको थिएन ।
यद्यपि अधिकांश कम्पनीले बोनस सेयरका लागि आवश्यक कर रकमका लागि मात्रै भए पनि नगद लाभांश घोषणा गरी मिलान गरिदिँदै आएका छन् ।
कतिपय कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्ने तर लगानीकर्ताले सो बोनस सेयरको छुट्टै कर तिरेपछि मात्रै सो डिम्याट खातामा दिने गरेपछि बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब कम्पनीहरूले करका लागि व्यवस्था गरी बाँकी लाभांश लगानीकर्ताको खातामा अनिवार्य जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।
