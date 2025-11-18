+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धितोपत्र बोर्डले बनायो मार्जिन कारोबारको प्रारम्भिक मस्यौदा, माग्यो सुझाव

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सो प्रारम्भिक मस्यौदापछि बोर्डले सम्बद्ध क्षेत्रबाट सुझाव माग गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ९ गते ११:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सुझाव माग गरेको छ।
  • मस्यौदामा मार्जिन कारोबारका लागि योग्य सेयर र ब्रोकरको योग्यता तोकिएको छ।
  • ब्रोकरले ग्राहकको मार्जिन कारोबार विवरण छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सो प्रारम्भिक मस्यौदापछि बोर्डले सम्बद्ध क्षेत्रबाट सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा अपुग भएका र जरुरत भएका विषय सरोकारवाला तथा आम सर्वसाधारणले इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा मार्जिन कारोबारका लागि योग्य सेयर, ब्रोकरको योग्यता तथा मार्जिन कल तथा सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तोकिएको छ ।

जसअनुसार मार्जिन कारोबारमार्फत सेयर किनिने कम्पनीको कम्तिमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने, सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ ।

त्यस्तै ब्रोकरका लागि पनि योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार चुक्ता पुँजी कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ भएको, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको, निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्र्तगत खरिद गरिएको सेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ ।

प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिइएको सेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको सेयरको मूल्यांकन दैनिक रुपमा मार्क्ड टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । तर उक्त सेयरको मूल्यमा भएको वृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन ।

ब्रोकरले आफ्नै स्रोतबाट, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर र आफ्नो सेयरधनी वा संचालकसँग असुरक्षित ऋण लिएर मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ब्रोकरले प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मार्जिन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले ब्रोकरमा मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता र मार्जिन कारोबार खाता खोल्नुपर्नेछ ।

धितोपत्र बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित