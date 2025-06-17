+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यूएईमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूको विवरण माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १९:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली राजदूतावास युएईले डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी इन्जिनियर, पाइलट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतका विज्ञहरूको विवरण माग गरेको छ।
  • दूतावासले यूएईमा रहेका विज्ञहरूले नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ सँग सहकार्य गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ।
  • यूएईमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूले क्यूआर कोड स्क्यान गरी अनलाइन फाराममार्फत आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाली राजदूतावास युएईले विज्ञहरूको विवरण माग गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कार्यरत डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी इन्जिनियर, पाइलट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, तथा विज्ञान/प्रविधि, नवप्रवर्तन, प्रबन्धन लगायतका क्षेत्रमा संलग्न नेपाली विज्ञहरूको विवरण माग गरेको हो ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै आफ्नो विज्ञता र त्यसको विवरण जानकारी दिन भनेको हो । विदेशमा रहेका विज्ञहरूले नेपालको समग्र विकास प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘ब्रेन गेन सेन्टर सँग सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत यूएईमा रहेका विज्ञहरूले विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयमा आफ्नो दक्षता र अनुभव साझा गर्दै नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने अवसर पाउने दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूले दूतावासले उपलब्ध गराएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी अनलाइन फाराममार्फत आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

दूतावासले शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम र छलफल समेत आयोजना गरिने जनाएको छ ।

यूएईमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा ट्राभल/टुरिजम र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको विवरण संकलनका लागि छुट्टै सूचना प्रकाशित गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

यूएई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

घरेलु कामदारमाथिको १० वर्षे प्रतिबन्ध : यूएईमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’, तर सुरक्षा प्रत्याभूति खोइ ?

घरेलु कामदारमाथिको १० वर्षे प्रतिबन्ध : यूएईमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’, तर सुरक्षा प्रत्याभूति खोइ ?
यूएईको जेलमा रहेका १२० नेपालीले पाए आममाफी

यूएईको जेलमा रहेका १२० नेपालीले पाए आममाफी
यूएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार दिराम माथि

यूएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार दिराम माथि
अमेरिकाद्वारा यूएईसँग २०० अर्बको सम्झौता

अमेरिकाद्वारा यूएईसँग २०० अर्बको सम्झौता
यूएईका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौंमा, आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता

यूएईका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौंमा, आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता
यूएईमाथि अफगानिस्तानको फराकिलो जित, शनिबार नेपालसँगको खेल निर्णायक

यूएईमाथि अफगानिस्तानको फराकिलो जित, शनिबार नेपालसँगको खेल निर्णायक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित