राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा न्यौपानेको उम्मेदवारी दर्ता

१० भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएकी न्यौपानेले लगत्तै राज्य व्यवस्थाको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् ।
उनले आजै सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
निर्वाचन भने भोलि दिउँसो ३ बजे समितिको बैठकमै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4