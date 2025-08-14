टेलर स्विफ्टले गरिन् ट्राभिस केल्सीसँग इन्गेजमेन्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी पपस्टार टेलर स्विफ्ट र फुटबल खेलाडी ट्राभिस केल्सीले दुई वर्षको डेटिङपछि इन्गेजमेन्ट गरेका छन्।
- स्विफ्टले सामाजिक सञ्जालमा इन्गेजमेन्टका पाँच तस्वीर सेयर गर्दै क्याप्सनमा ‘तपाईंको अंग्रेजी शिक्षक र तपाईंको जिम शिक्षक विवाह गर्दैछन्’ लेखेकी छिन्।
- इन्गेजमेन्ट औंठीको मूल्य लगभग ५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ र स्विफ्टको कुल सम्पत्ति १.६ अर्ब डलर छ।
न्यूयोर्क । अमेरिकी पपस्टार तथा अर्बपति संगीतकर्मी टेलर स्विफ्ट र फुटबल खेलाडी ट्राभिस केल्सीले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् ।
स्विफ्टले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो इन्गेजमेन्टका पाँच तस्वीर पनि सेयर गरेकी छन् । उनको क्याप्सन छ, ‘तपाईंको अंग्रेजी शिक्षक र तपाईंको जिम शिक्षक विवाह गर्दैछन् ।’
यद्यपि, उनले कमेन्ट बक्स बन्द गरेकी छन् । यो क्याप्सनसँगै डायनामाइट स्टिक इमोजी पनि छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय भनेको स्विफ्टको इन्गेजमेन्ट औंठीको मूल्य हो जसको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्ने जनाइएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार यो औंठीको मूल्य लगभग ५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको हुन आउँछ ।
दुई वर्षको डेटिङपछि, यो जोडीले मंगलबार इन्स्टाग्राममा आफ्नो इन्गेजमेन्टको खबर सार्वजनिक गरेको हो । उक्त पोस्टमा सबैको नजर टेलर स्विफ्टको हीराको औंठीमा थियो ।
विश्वकै सबैभन्दा धनी महिला संगीतकार बनेकी स्विफ्टको कुल सम्पत्ति लगभग १.६ अर्ब डलर छ । सन् २०२४ मा जारी गरिएको फोब्र्सको रिपोर्ट अनुसार, स्विफ्टको ६०० मिलियन डलर सम्पत्ति भ्रमण र रोयल्टीबाट आउँछ ।
यसबाहेक, उनले आफ्नो संगीत एल्बमको लागतबाट ६०० मिलियन डलर र घरजग्गा लगानीबाट १२५ मिलियन डलर कमाउँछिन् ।
टेलर स्विफ्टले सन् २०२३ मा मात्र स्पोटिफाई स्ट्रिमिङबाट १०० मिलियन डलर रोयल्टी कमाएको बताइएको छ, जुन उनले सन् २०२२ को एल्बम ’मिडनाइट्स’ र सन् २०२३ मा ‘१९८९’ एल्बमबाट प्राप्त गरेकी थिइन् ।
स्विफ्ट र केल्सीको प्रेमकथा सन् २०२३ को गर्मी याममा सुरु भयो जब केल्सी क्यान्सास सिटीमा स्विफ्टको इरास टुरमा सहभागी भए ।
