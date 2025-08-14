+
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गर्ने योगेश भट्टराईको प्रस्ताव

छलफलमा सहभागी एमाले सचिव भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयमा बहस भइराख्दा तीन वटै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

२०८२ भदौ ११ गते १७:२१

  • नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
  • भट्टराईले तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्दा राज्यले २५/३० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताएका छन्।
  • निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख दिनेश थपलियाले तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्न सकिने र सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

११ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसका निम्ति बहस हुन आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।

नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले बुधबार राजधानीमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षात्मक कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ विधायिकी अभ्यास, निर्वाचन प्रणाली, अन्तर सरकार सम्बन्ध र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र व्यवहारजन्य प्रवृतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी एमाले सचिव भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयमा बहस भइराख्दा तीन वटै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘तीन तहको निर्वाचन एकैपल्ट किन नगर्ने ?’ सचिव भट्टराईले भने, ‘खर्चको हिसाबले पनि यो (तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु) एकदमै मितव्ययी हुन्छ । यसो गरे कमसेकम पनि राज्यको २५/३० अर्ब पैसा जोगिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

यसमा राजनीतिक दलको खर्च र व्यक्तिको खर्च जोडिएको छैन । तीन तहको एकै पटक चुनाव गर्ने हो भने राज्यको सँगै राजनीतिक दल र व्यक्ति उम्मेदवारको खर्च समेत कम हुने उनको आग्रह छ ।

निर्वाचन गर्ने अहिलेकै संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायले तीन वटै तहको चुनाव एकै पटक गर्न सक्ने उनको बुझाई छ । प्रदेश र संघको चुनाव एकैपटक गर्दै आएको अनुभव समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत एकै पटक गर्न सकिने बताएका हुन् ।

उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशको चुनाव एकै दिन गरिसकेका छौं । यसमा स्थान्ीय तहको चुनाव पनि थप्ने हो भने अहिलेको कर्मचारीको क्षमताले, सुरक्षा निकायको क्षमताले, निर्वाचन आयोगको क्षमताले सक्छ । सकेन भने केही थप्नुपर्ला, दुई/चार प्रतिशत थप्नुपर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो ।’ अब यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया पनि तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्न सकिने बताउँछन् । यसका निम्ति सरकारले निर्णय लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । तर, तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ जुन दलको उम्मेदवारले जति मत पाएको हो त्यो मत समानुपातिक मतमा गणना हुने गरी जान सकिने उनको आग्रह छ ।

हाल निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त मत जित र हारका निम्ति गणना हुन्छ । दलका लागि समानुपातिकतर्फ छुट्टै मतदान हुन्छ । संयुक्त निर्वाचन प्रणली अन्तर्गत यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ ।

संयुक्त निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि बढाउँदा समेत दलको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत दलको समानुपातिक तर्फ गणना गर्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा समेत व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको आग्रह छ ।

चुनाव नेकपा एमाले योगेश भट्टराई
