एएफसी यू-२३ एसियन कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ

१४ भदौ, काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बर ३ देखि ९ तारिखसम्म ताजिकिस्तानमा हुने एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोट खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरिएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले शनिबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा कार्यक्रम गरी टोलीको बिदाइ गरेको हो ।
टोलीलाई एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राईले शुभकामना दिँदै बिदाइ गरे ।
राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका मिडफिल्डर आयुष घलान र सुमित श्रेष्ठलाई समावेश गर्दै नेपालको अन्तिम टोली घोषणा भइसकेको छ ।
छनोटमा समूह के मा रहेको नेपालले आयोजक ताजिकिस्तानसँगै सिरिया र फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ ।
नेपालको खेल तालिका
भदौ १८ : नेपाल भर्सेस् ताजिकिस्तान (बेलुकी ८:१५ बजे)
भदौ २१ : नेपाल भर्सस् सिरिया (साँझ ५:१५ बजे)
भदौ २४ : नेपाल भर्सेस् फिलिपिन्स (साँझ ५:१५ बजे)
नेपाली टोली :
गोलकिपर : कृशल मोक्तान, अमित टमाटा, विशाल केसी
डिफेण्डर : विवेक गुरुङ, बिशाल नेपाली, लाहन सुब्बा, निग्मा लामा, राम थापा, शंकर थारु, सेमान्ता थापा
मिडपिल्डर : अभिषेक स्याङ्तान, आयुष घलान, एरोन थापा, निराज कार्की, दिपेश गुरुङ, कृतीश रत्न चुन्जु, पुजन थापा, संजीव लामा, सन्तोष खत्री, सुजन मगर, सुमित श्रेष्ठ
फरवार्ड : रोहन खड्गी, निराजन धामी
