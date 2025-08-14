+
कृष्ण केसीको संगीतमा ‘त्यो मान्छेले छाडा बोल्यो’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २२:०८

  • कृष्ण केसीको शब्द तथा संगीतमा नयाँ गीत ‘त्यो मान्छेले छाडा बोल्यो...’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • गीतमा समीक्षा अधिकारीको स्वर, योगेशकाजीको एरेन्ज, मनोज परियारको मिस्टिङ तथा मास्टरिङ छ।
  • भिडियो निर्देशन गम्भीर विष्टले गरेका छन् र रोशन विश्वकर्माको नृत्य निर्देशन रहेको छ।

‘भर्खरै कलिलो बैंश चढेको बेला
कस्तो कस्तो मान्छे भेट हुनी होला
म त १७ टेकेकी नानी
त्यो मान्छेले छाडा बोल्यो शरम नमानी’

कृष्ण केसीको संगीतमा नयाँ गीत ‘त्यो मान्छेले छाडा बोल्यो…’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।

यो डान्सिङ ट्रयाकमा समीक्षा अधिकारीको स्वर छ । केसीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा योगेशकाजीको एरेन्ज छ ।

आफ्नो मन स्टुडियोको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीतमा मनोज परियारको मिस्टिङ तथा मास्टरिङ छ । भिडियोको निर्देशन गम्भीर विष्टले गरेका छन् ।

रोशन विश्वकर्माको नृत्य निर्देशन रहेको भिडियोमा खुसी कार्की र रोशन विश्वकर्मासहित कोरस कलाकारले नृत्य गरेका छन् । तपाईंलाई रोमान्टिक र कर्णप्रिय गीतमा रुचि छ भने यो गीत उपयुक्त हुनसक्छ ।

कृष्ण केसी
