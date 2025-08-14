बजार घट्दा ठूला ब्रोकरको बिक्री बढ्यो, यस्तो छ किनबेच

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आइतबार सेयर बजारमा ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
- ठूला १० ब्रोकरको हिस्सा कुल कारोबारको ३६ प्रतिशत रहेको छ।
- ठूला ब्रोकरमार्फत खरिद २ अर्ब १४ करोड र बिक्री २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भएको छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । आइतबार सेयर बजारमा ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा ठूला १० ब्रोकरको हिस्सा ३६ प्रतिशत हो ।
आज ठूला ब्रोकरमार्फत खरिदभन्दा बिक्री बढी देखिएको छ । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको खरिद हुँदा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बिक्री भएको छ । यो रकम ती ब्रोकर कम्पनीको टीएमएस प्रयोगकर्तामार्फत भएको कारोबार हो ।
नासा, दिपशिखा, भिजन, त्रिशक्ति र श्रीहरिमार्फत बिक्री बढी भएको छ । त्यस्तै इम्पेरियल, सनी, आर्यतारा, अनलाइन, डायनामिकमार्फत खरिद बढी भएको छ ।
ठूला ब्रोकरमार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, लिबर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी लगायत कम्पनी छन् ।
