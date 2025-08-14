अब अविरल संगीतमा बगिरहन्छिन् इन्द्रावतीकी गंगा

१७ भदौ, काठमाडौं । उज्यालो अनुहार, निधारमा कालो टीका, थोरै डर अनि आइडल बन्ने असीमित सपना ।
सांगीतिक रियालिटी शो नेपाल आइडलको अडिसन राउन्डमा यस्तै भावभंगीमा प्रस्तुत भएकी थिइन्, गंगा सोनाम (कन्टेस्टेन्ट नम्बर ४०४९) ।
लामो कुर्ता-सलवारमा सजिएकी गंगा जब स्टेज चढिन्, निर्णायक मण्डलका सदस्यले सोधे- कस्तो गीत गाउनुहुन्छ धेरै ?
उनी अक्क न बक्क भइन् । बोल्न सकिनन् ।
निर्णायक मण्डलका सदस्य न्ह्यु बज्राचार्यले सहज बनाइदिए- देउडा टाइपको गाउँछौ ?
गंगाले भनिन्- हजुर ।
अर्का निर्णायक कालिप्रसाद बाँस्कोटाबाट थप प्रश्न तेर्सियो- सिन्धुपाल्चोकमा कसरी देउडा गाउनुहुन्छ ?
गंगाको सहज जवाफ थियो- अब गीत त हो ।
गंगाको जवाफले दर्शकदीर्घासम्म हाँसो गुञ्जियो । सवाल-जवाफकै क्रममा बज्राचार्यले भने- संगीतको कुनै सिमाना छैन ।
अनि गंगाले गाउन सुरु गरिन्-
हिमाल हिँउ पडिगयो । काँ छै डाँफ्या चरी ।
बसिगयो हलीको माया, नछुटिन्या गरी… ।
यो पश्चिम नेपालमा गाइने देउडा भाकाको अन्तरा हो । विशेषगरी पश्चिम नेपालका मेला, चाडपर्व, जात्रामा गाइने नृत्यप्रधान गीत ।
वरिष्ठ संगीतकार बज्राचार्यले भनेजस्तै गंगाका लागि गीतको कुनै सिमाना रहेन । सयौं डाँडापाखाका सीमा तोड्दै उनले नेपाल आइडलको ‘गोल्डेन टिकट’ हात पारिन् ।
इन्द्रावतीको काखमा हुर्किएकी गंगाले सुदूरको यो भाका सहजै गाइदिइन् । उनको कर्णप्रिय यो प्रस्तुति आफ्नो करिअरकै उछाल ल्याउने टर्निङ पोइन्ट बन्यो ।
इन्द्रावतीको ‘छाल’ सुदूरमात्रै होइन, विश्वभर फैलियो । रमेश विकलको उपन्यास ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ जस्तै गंगाको स्वर ‘कलकल’ बग्न थालेको छ ।
अन्ततः गत आइतबार उनले सोही मञ्चबाट आइडलको उपाधि चुमेकी छिन् ।
०००
गंगाको जन्म इन्द्रावती गाउँपालिका-१० भोटसिपामा भएको हो । २० वर्षअघि बुबा ध्रुव र आमा सीता सोनामको गर्भबाट गंगासँगै अर्की बहिनी जमुनाले पनि धर्तीमा पाइला टेकेकी थिइन् ।
दुर्भाग्य ! जमुनालाई बचाउन सकिएन ।
‘पाँचवटी छोरी जन्मिएर छोरो जन्मिएको थियो,’ बुबा ध्रुव सोनाम सुनाउँछन्, ‘जमुना जन्मनासाथ बितिन् । समय त्यस्तै थियो, बचाउन सकिएन ।’
समय बित्दै गयो । गाउँ नजिकैको स्कुलमा गंगाले ८ कक्षासम्मको अध्ययन पूरा गरिन् । ९ देखि १२ सम्म भने भोटसिपाकै पल्लो गाउँ बडहरेस्थित चण्डेश्वर माविमा पढिन् ।
त्यतिबेलासम्म गंगाका दाजु र दिदीहरू शहर पसिसकेका थिए । उनीहरूसँगै थप अध्ययनका लागि गंगा पनि काठमाडौं आइन् ।
बुबा ध्रुवका अनुसार, बाल्यकालदेखि नै गंगा गीत गुनगुनाउँथिन् । तर उनले यो स्टेजसम्म आफूलाई पुर्याउलिन् भन्ने चाहिँ उनले सोचेका थिएनन् ।
‘सानैदेखि अलिअलि गुनगुनाउँथिन् । तर यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएनौं,’ उनले भने ।
गंगा स्कुलमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा प्रायःजसो भाग लिन्थिन् । उनका प्रस्तुतिले बेलाबेला केही पुरस्कार पनि घर भित्रिए ।
तर, ध्रुव र सीताले छोरीको गायन कलाबारे भेउ नै पाएनन् ।
अन्ततः शहर पसेसँगै दाजु दीपेन्द्रको साथ र सहयोग उनका लागि कोशेढुंगा नै बनिदियो ।
गंगाका दाजु दीपेन्द्र सांगीतिक क्षेत्रमै सक्रिय छन् । केही म्युजिक भिडिओ पनि बजारमा ल्याएका दीपन्द्रको साथले उनलाई हौसला बढायो ।
चण्डेश्वरीमै दाजुले गाएको गीतले गंगालाई गायन क्षेत्रमै लाग्ने हुटहुटी बढायो । ‘स्कुलमा कार्यक्रम हुने भयो भने दाजुबहिनी नै मिलेर राति ९/१० बजेसम्म बसेर गाउँथे,’ ध्रुव सुनाउँछन् ।
उनै दीपेन्द्रको सहयोगमा गंगा नेपाल आइडलको प्लेटफर्मसम्म पुगिन् ।
आइडलको स्टेजमा गंगाले गाएका गीतहरू यत्रतत्र छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको लोकप्रियता झनझनै चुलिँदै गएको छ ।
‘खेलौंला देउडा’, ‘साँघुरी बारी नि हो’ जस्ता कयौं लोकभाकाले गंगालाई स्थापित गराएको छ । उनको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा अन्ततः साथ र सहयोगको बाढी नै लाग्यो ।
विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दल, नेता, समाजसेवी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि लगायतले उनको साथ छाडेनन् । पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, युवराज दुलाल, शेरबहादुर तामाङ, सांसद माधव सापकोटा सुबोध लगायतले प्रत्यक्ष सहयोग गरे ।
आफन्त र छरछिमेकले गंगालाई आइडल जिताउन अभियान नै चलाए । गंगाको क्षमता र सहयोगी हातहरूले यतिबेला उनलाई सफलताको चुचुरोमा पुर्याएको छ ।
‘हर्षका आँसु बगिरहेका छन् । सगरमाथामा नै पुगेजस्तो भएको छ,’ बुबा ध्रुव सुनाउँछन् । आफ्नो सफलतालाई कसरी अर्थ लगाउने गंगाले अझै भेउ पाउन सकेकी छैनन् ।
०००
गंगाले ग्रान्ड फिनालेमा उपाधि चुम्दा जन्मदिने बुबा-आमा स्टेजको छेउमै थिए । आफ्नो सफलतासँगै बुबा-आमाको खुसीले उनमा हर्षको सीमा छैन ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा गंगाले भनिन्, ‘अझै आफूलाई तिखारेर संगीतमा अघि बढ्ने सोच बनाएको छु ।’
गंगाका अनुसार, आइडल बन्नुअघि उनले ‘बोलबोटम’ भन्ने गीत रेकर्ड गराएकी थिइन् । अमृत भारतीको शब्द रहेको उक्त गीत साढे २ लाख पटकभन्दा बढी पटक हेरिइसकेको छ ।
तारादेवी, रचना रिमाल जस्ता उम्दा गायिकाको गीत सुन्दै अघि बढेकी गंगा अब आफ्नो यात्रा अझै अघि बढ्ने बताउँछिन् ।
नेपाल आइडलबाट पाएको २५ लाख रकम आफ्नो सांगीतिक यात्राकै लागि खर्चने उनी बताउँछिन् । गंगा भन्छिन्, ‘मलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।’
