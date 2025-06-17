+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थाइल्यान्डमा नेपाल प्रवर्द्धन

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल र सशक्त मोडेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर समेत गरेको जनाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १९:१०

१७ भदौ, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा नेपाल प्रवर्द्धन गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)– नेपाल च्याप्टरले नेपाल एयरलाइन्स र १४ निजी पर्यटन तथा आतिथ्य कम्पनीसँगको सहकार्यमा थाइल्यान्डमा यस्तो प्रवर्द्धन गरेको हो ।

अगस्ट २६ देखि २८ सम्म थाइल्यान्डको राजधानी बैंककस्थित क्विन सिरिकिट नेसनल कन्भेन्सन सेन्टरमा सम्पन्न पाटाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ‘बीटुबी ट्राभल ट्रेड इभेन्ट–पाटा ट्राभल मार्ट २०२५’ मा ‘नेपाल पभेलियन’ मार्फत विशेष आकर्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र उल्लेखनीय ब्रान्ड पहिचान स्थापित गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

मार्टमा ५० बढी गन्तव्यबाट आएका १ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । ३० गन्तव्यका २ सय २५ संस्थाबाट ४ सयभन्दा बढी विक्रेताले सहभागिता जनाएका थिए । जसमध्ये ५२ प्रतिशत विक्रेता पहिलो पटक सहभागी भएका थिए ।

त्यस्तै ४१ प्रमुख स्रोत बजारका २ सय १८ संस्थाबाट २ सय २५ क्रेता उपस्थित थिए । जसमा ६५ प्रतिशतले पहिलो पटक सहभागिता जनाएका हुन् ।

विविध नेपाली पर्यटकीय उपजसहित स्तुपा–थिममा सुसज्जित ‘नेपाल पभेलियन’ सम्पूर्ण प्रदर्शनीबीच अत्यन्तै आकर्षक र मनमोहक बनेको बोर्डले जनाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता र प्रदर्शकको ध्यान खिच्दै प्रशंसा प्राप्त गरेको समेत बोर्डको भनाइ छ ।

पर्वतारोहण, पदयात्रा, अध्यात्म, वेलनेस, लक्जरी ट्राभल, समुदाय–आधारित पर्यटन र अन्य जीवन परिवर्तनकारी अनुभव लगायत नेपालका विविध पर्यटन आयाम प्रस्तुतीकरणले नेपाल पभेलियन एक जीवन्त मञ्च बनेको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल र सशक्त मोडेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर समेत गरेको जनाइएको छ ।

सोही अवसरमा पाटा ट्राभल मार्टमार्फत आगामी २०२६ जुन २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपालकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा तथा व्यापार प्रदर्शनी मेलाका रूपमा स्थापित ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ को छैटौं संस्करण पनि प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

नेपालको सहभागिताबारे प्रतिक्रिया दिँदै पाटा–नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशसिंह बुडलले यस वर्ष च्याप्टर स्थापना (१९७५) देखि नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ५०औं वर्ष विविध नवीन एवं रचनात्मक कार्यक्रम सहित मनाइरहेको बताए ।

थाइल्यान्ड पाटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त

थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त
राजसंस्थालाई अपमान गरेको मुद्दाबाट थाई पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिनले पाए सफाई

राजसंस्थालाई अपमान गरेको मुद्दाबाट थाई पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिनले पाए सफाई
थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित

थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित
माछा उत्पादनमा कोशेढुंगा : थाइल्यान्डबाट नेपाल ल्याइयो पंगासियस माछाको ४ हजार शुद्ध नस्ल

माछा उत्पादनमा कोशेढुंगा : थाइल्यान्डबाट नेपाल ल्याइयो पंगासियस माछाको ४ हजार शुद्ध नस्ल
थाइल्यान्डको गाँजा आकाशमार्गबाट धमाधम नेपाल

थाइल्यान्डको गाँजा आकाशमार्गबाट धमाधम नेपाल
थाइल्यान्डमा भयो संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन समझदारी

थाइल्यान्डमा भयो संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन समझदारी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित