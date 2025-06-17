+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विदेशी आयात रोक्न सांसद शाहीको माग

‘जुम्ली स्याऊ खाऔं, विदेशी स्याऊ रोकौं’ भन्ने नाराका साथ कृषिमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १८ गते १५:२२
फाइल फोटो

१८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाको स्याऊलाई प्रोत्साहन गर्न र विदेशी स्याऊको आयात रोक्न माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जुम्ली स्याऊ खाऔं, विदेशी स्याऊ रोकौं’ भन्ने नाराका साथ कृषिमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे ।

सांसद शाहीले जुम्लाको स्याऊको बजार विस्तारका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई अपिल गरे । उनले जुम्लाको स्याऊ राजधानी लगायतका ठूला सहरमा पुर्याउनका लागि सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरे ।

नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।

ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : उखु किसानको पैसा दिन सक्दैन भने यो सरकार कसरी दुई तिहाइको ?

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : उखु किसानको पैसा दिन सक्दैन भने यो सरकार कसरी दुई तिहाइको ?
लिपुलेक विवादबारे प्रधानमन्त्रीलाई शाहीको आग्रह : राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुस्

लिपुलेक विवादबारे प्रधानमन्त्रीलाई शाहीको आग्रह : राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुस्
ज्ञानेन्द्र शाही र कुलमान घिसिङलाई न्युयोर्कमा ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’

ज्ञानेन्द्र शाही र कुलमान घिसिङलाई न्युयोर्कमा ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’
ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिमा सुनिता बरालको नियमापत्ति

ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिमा सुनिता बरालको नियमापत्ति
स्पेन गएर नेपाली नफर्किएकोबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपाको माग

स्पेन गएर नेपाली नफर्किएकोबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपाको माग
‘महाभोज’ हेरेपछि सांसद शाही : सहकारीको विषयलाई संसदमा पुनः उठाउन जरुरी

‘महाभोज’ हेरेपछि सांसद शाही : सहकारीको विषयलाई संसदमा पुनः उठाउन जरुरी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित