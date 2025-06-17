विदेशी आयात रोक्न सांसद शाहीको माग

१८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाको स्याऊलाई प्रोत्साहन गर्न र विदेशी स्याऊको आयात रोक्न माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जुम्ली स्याऊ खाऔं, विदेशी स्याऊ रोकौं’ भन्ने नाराका साथ कृषिमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे ।
सांसद शाहीले जुम्लाको स्याऊको बजार विस्तारका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई अपिल गरे । उनले जुम्लाको स्याऊ राजधानी लगायतका ठूला सहरमा पुर्याउनका लागि सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरे ।
नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।
