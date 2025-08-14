४ करोडसहित पक्राउ परेका विनोदका छोराको अफिसमा पनि प्रहरीको छापा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको गोंगबुमा विनोदकुमार श्रेष्ठको घरबाट चार करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ९ किलो ८३७ ग्राम सुन बरामद भएको छ।
- राजकुमार श्रेष्ठको नयाँबजारस्थित कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेर नगद ९० हजार ५ सय र सुनका गरगहना बरामद गरेको छ।
- पक्राउ परेका विनोदकुमार श्रेष्ठलाई नगद र गरगहनासहित राजश्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय हरिहर भव पठाइएको छ।
१८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबुमा ४ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ९ किलो भन्दा बढीसुनसहित समातिएका विनोदकुमार श्रेष्ठको छोराको अफिसमा पनि प्रहरीले छापा मारेको छ ।
विनोदका छोरा राजकुमार श्रेष्ठको नयाँबजारस्थित कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेर केही नगद र सुनका गरगहना बरामद गरेको हो ।
सनम खड्गीको घरमा कोठा भाडा लिएर राजकुमार बसेको सूचना पाएपछि त्यहाँ छापा मारेको प्रहरीले ९० हजार ५ सय नगद फेला पारेको छ ।
त्यसैगरी सुनको ५ थान छड्के तिलहरी, १ थान नौगेडी, २ थान बेरुवा औठी र १ थान सुनको लकेट बरामद गरेको छ ।
यसअघि बाबु विनोदकुमार श्रेष्ठको घरबाट प्रहरीले चार करोड २५ लाख ५० हजार बरामद गरेको थियो । बरामद सुनका विभिन्न गरगहनाहरु तौल गर्दा ९ किलो ८३७ ग्रा, ३ किलो २१८ ग्राम चाँदीका गरगहना बरामद भएका थिए ।
पक्राउ परेका विनोदलाई नगद र गरगहनासहित राजश्व अनुसन्धन विभागको कार्यालय हरिहर भवन पठाइएको छ ।
