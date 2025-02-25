धोनीले आईपीएल २०२६ खेल्ने !

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चेन्नई सुपर किंग्सका नयाँ अध्यक्ष एन. श्रीनिवासनले महेन्द्रसिंह धोनीलाई आईपीएल २०२६ मा खेल्न थप एक सिजन मौका दिने संकेत देखाउनुभएको छ।
- धोनीले घुँडाको चोटका कारण डिसेम्बरसम्म आईपीएल २०२६ खेल्ने निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ।
- श्रीनिवासनले टोलीका सबै क्रिकेटसम्बन्धी निर्णयमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नेछन् भने उनकी छोरी रूपा गुरुनाथले व्यवस्थापनमा भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ।
१९ भदौ, काठमाडौं । चेन्नई सुपर किंग्सका दिग्गज खेलाडी महेन्द्रसिंह धोनीले आईपीएल २०२६ मा खेल्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ।
भारतीय समाचार संस्था रिभस्पोर्ट्जको एक रिपोर्टअनुसार चेन्नई सुपर किङ्सको नयाँ अध्यक्षमा एन. श्रीनिवासन नियुक्त भएपछि धोनीलाई थप एक सिजन मौका दिन उनको भूमिका रहने बुझिएको छ ।
उनले धोनीलाई एक सिजन थप खेल्न मनाउने संकेत देखिएको छ। केही दिनअघि मात्र सीएसकेको अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्रीनिवासनसँग धोनीको आत्मीय सम्बन्ध रहेको बताइन्छ र यही कारण उनले अर्को वर्ष पनि धोनीलाई टिमलाई साथ दिने सम्भावना बढेको छ।
अर्कोतर्फ चेन्नई टोलीनिकट स्रोतहरूले पनि धोनीले कम्तीमा एक वर्ष अझै खेल्ने तयारी गरेको बताएका छन्। धोनीले सुरुवातमै आफ्नो भविष्यबारे निर्णय सिजन नजिकिँदै मात्र गर्ने बताएका थिए।
श्रीनिवासन, जो अहिले ह्विलचेयरमा छन्, टोलीकाका सबै क्रिकेटसम्बन्धी निर्णयमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नेछन् भने उनकी छोरी रूपा गुरुनाथले व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो हप्ता धोनीले एक कार्यक्रममा घुँडाको चोटका कारण आफू द्विविधामा रहेको बताएका थिए। उनले डिसेम्बरसम्म समय लिएर आईपीएल २०२६ खेल्ने–नखेल्ने निर्णय गर्ने बताएका थिए।
सोही कार्यक्रममा एक प्रशंसकले उनलाई खेल्न आग्रह गर्दा, धोनीले हाँसोका साथ जवाफ दिँदै आफ्नो घुँडाको पीडालाई कसले सम्हाल्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए।
यसरी धोनीको अन्तिम सिजनको बारेमा चर्चा तीव्र भइरहेका बेला श्रीनिवासनको आगमनले उनलाई आईपीएल २०२६ मा फेरि मैदानमा उतार्ने सम्भावना बढाएको देखिन्छ।
आईपीएलका लागि खेलाडी रिटेन गर्ने समय नोभेम्बरसम्म छ भने अक्सन डिसेम्बर आसपास हुने बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4