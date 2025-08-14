सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थाल्ने माओवादी निर्णय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्षायाम र चाडबाड सकिएपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ।
- पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले जनताका माग सम्बोधन नगरेको र भ्रष्टाचार बढेको बताए।
- बैठकले २१ भदौदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पार्टीको अभियान पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
१९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ । वर्षायाम र चाडबाड सकिएपछि सडक संघर्ष सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सरकारले जनताका मागहरू सम्बोधन गरेको पनि छैन । सुशासनको मामला कमजोर भएको छ, भ्रष्टाचार झन्झन् बढेको छ । यस परिस्थितिमा अहिले वर्षा पनि छ र चाडबाड पनि चाँडै आउँदैछ । अब सडक संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘सडक संघर्ष गर्दाखेरि हामीले तात्कालीन कार्यनीतिक सवालहरुलाई पनि उठाएर लैजाने, रणनीतिक विषयहरूलाई पनि उठाएर लैजाने । अर्थात संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद र त्यसको साथसाथै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाका स्वरूपहरू र त्यसका प्रष्ट दृष्टिकोणका बारेमा अब जनमत सिर्जना गर्दै जाने र भोलि हुने संघर्षमा त्यसलाई जोड्ने ।’
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार बैठकले मध्यपहाडी लोकमार्गमा २१ भदौदेखि पार्टीको अभियान पुन: सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
पार्टीको अनुशासन, गुट-उपगुट अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको तर निर्णय नभएको उनले बताए ।
