संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडाले दिए उम्मेदवारी

१९ भदौं, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभापतिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान राख्दा छलछाम गरेकोमा संसदीय छानबिन समितिले उनलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
त्यसपछि उनले समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिए लगत्तै उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य बनाइएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिबाट खतिवडाले राजीनामा दिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापति इश्वरी न्यौपानेलाई त्यहाँ लगिएको थियो ।अहिले न्यौपाने विगत सभापति रहेको ठाउँमा खतिवडालाई ल्याउन लागिएको हो ।
