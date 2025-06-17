एभरेस्ट बैंकको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एभरेस्ट बैंकले १९ भदौमा सञ्चालक समितिको बैठकले १४ प्रतिशत नगद लाभांश र ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ।
- हाल कायम चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९२ हजार २६८ रुपैयाँ रहेको छ।
- बोनस सेयरपछि चुक्ता पूँजी ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने छ।
१९ भदौ, काठमाडौं । एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार साँझ बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीलाई नगद र बोनस सेयर घोषणा गरेको हो । हाल कायम चुक्ता पूँजीको १४ प्रतिशत नगद लाभांश र ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको हो ।
हाल कायम चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९२ हजार २६८ रुपैयाँ छ । बोनस सेयरपछि चुक्ता पूँजी ६ प्रतिशत बढ्ने छ ।
