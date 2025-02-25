+
English edition
एभरेस्ट महिला भलिबल लिग :

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि, कर्णाली र पोखरा उद्घाटन खेलमा खेल्दै

२०८२ भदौ २० गते ९:०४ २०८२ भदौ २० गते ९:०४

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि, कर्णाली र पोखरा उद्घाटन खेलमा खेल्दै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वात्सल्या एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको दोस्रो संस्करण २० भदौदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ।
  • साविक विजेता कर्णाली यशविस र घरेलु टोली पोखरा निन्जाज उद्घाटन खेलमा भिड्नेछन्।
  • कर्णालीले ब्राजिल र ग्रीसका तीन विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ भने पोखराले तीन फरक राष्ट्रका विदेशी खेलाडी राखेको छ।

२० भदौ, काठमाडौं । वात्सल्या एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी)को दोस्रो संस्करण आजदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ ।

इन्फिनिटी ड्रिम्सको आयोजनामा गत वर्ष देखि सुरु भएको लिग पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर पोखरामा हुन लागेको छ ।

पहिलो संस्करणको विजेता कर्णाली यशविस र पोखरा निन्जाज उद्घाटन खेलमा भिड्नेछन् । उद्घाटन खेल दिउँसो २ बजे पोखरा रंगशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा सुरु हुनेछ ।

आजै ललितपुर क्विन्स र मधेश युनाइटेडबीच दोस्रो खेल अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेछ ।

साविक विजेता कर्णालीको मार्कीमा सुमिता रेग्मी र मुख्य प्रशिक्षकमा कुमार राई नै निरन्तर छन् । यस संस्करणमा कर्णालीलाई अपराजित च्याम्पियन बनाएको सुमित्रा रेग्मीकै कप्तानीमा कर्णाली यस पठक पनि कोर्ट उत्रनेछ भने घरेलु टोली पोखरा निन्जाजको मार्की तथा कप्तानमा युवा सेटर प्रगती नाथ छन् ।

पहिलो संस्करण खेलेको गण्डकी थण्डर्सको सट्टा यस संस्करणमा पोखरा निन्जाज खेल्दैछ । प्रगतीले पहिलो संस्करण गण्डकीबाटै खेलेको थियो । यस पटक उनी नयाँ मार्की बन्दै पोखराको नेतृत्व समेत गर्दैछन् ।

कर्णाली र पोखरा दुवै टिम उद्घाटन खेलका लागि तयार छन् । दुवै टिममा घरेलु भलिबलको सफल टोली न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबमा खेलिरहेका सुमित्रा र प्रगति मार्की छन् । त्यसैले यो खेल अझ हेर्न लायक हुनेछ । क्लब र राष्ट्रिय टिममा सँगै खेल्ने सुमित्रा र प्रगति यस पटक भने प्रतिद्वन्दी बनेर खेल्दैछन् ।

साविक विजेता कर्णाली पहसलो खेलदेखि नै राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जोगाउने अभियानमा छ । कप्तान सुमित्रा रेग्मीले तयारी राम्रो भएको बताइन् । ‘साविक विजेता भएकोले यस पटक उपाधि जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । हाम्रो तयारी पनि राम्रो छ’ सुमित्राले भनिन् ।

यसपटक खेलाडीको अक्सन भएकोले सुमित्रा बाहेक सबै खेलाडी फेरिएका छन् भने विदेशी पनि नयाँ छन् । त्यसले गर्दा केही चुनौती भएपनि सँगै ट्रेनिङ गरेकोले टिम बण्डिङ राम्रो भएको सुमित्राले बताइन् ।

‘चुनौती त छ । तर टिम बोण्डिङ राम्रो भएको छ । नेपाली खेलाडीसँग सँगै ट्रेनिङ गरेर घुलमिल भइकसका छौं । विदेशी खेलाडीसँग पनि केही दिन सँगै ट्रेनिङ गर्‍यौं । विदेशी खेलाडीहरु पनि राम्रो हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग खेल्न पाउँदा खुशी छौं’ सुमित्राले अन्य टिममा पनि विदेशी खेलाडीहरु राम्रो भएकोले यस पटक राम्रो खेल हुने बताइन् ।

लिगको पहिलो खेल खेल्न सबै खेलाडीहरु उत्सहित रहेको र राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताइन् । ‘हामी आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनेछौं र पहिलो खेलका लागि सबै जना उत्सहित छौं । शतप्रतिशत दिनेछौं’ सुमित्राले बताइन् ।

कर्णालीले यस संस्करणमा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलबाट दुई र ग्रीसबाट एक खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ । ब्राजिलियन खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि कर्णालीको प्रदर्शन थाहा हुनेछ ।

कर्णालीमा ब्राजिलियन सेटर आना फ्लाभिया र आउटसाइड हिटर मायरा भिटोरिया र ग्रीसकी आउटसाइड हिटर एभान्जेलिया चान्टाभालाई अनुबन्ध गरेको छ ।

मिडल ब्लकरमा कप्तान सुमित्रा, आउटसाइडहिटर सफिया पुनसँगै अपोजिटमा पुजा थारु र रेबिका लामा लगायतको प्रदर्शन कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

यस्तै प्रगति नाथले पनि तयारी राम्रो भएको र अब कोर्टमा प्रदर्शन गर्न बाँकी रहेको बताइन् । ‘तयारी राम्रो भएको छ । अब बाँकी कस्तो हुन्छ खेलमा देखिन्छ’ उनले भनिन् ।

प्रगतिले खेलाडी र मार्की हुँदा फरक भएपनि दबाब लिने नलिनेमा भर पर्ने बताइन् । ‘खेलाडी हुँदा आफैं खेले हुन्छ । मार्की हुँदा पनि दबाब त हुँदैन तर दबाब लिएर खेल्यो भने दबाब हुन्छ’ उनले भनिन् ।

यस्तै विपक्षीको बारेमा सोध्दा कर्णाली च्याम्पियन टिम भएकोले राम्रो रहेपनि आफ्नो टिम पनि राम्रो रहेको प्रगतिले बताइन् । ‘कर्णाली च्याम्पियन टिम हो । हाम्रो टिम पनि राम्रो छ । पहिलो खेल देखि नै हामी बेस्ट दिने प्रयास गर्छौं’ प्रगतिले भनिन् ।

पोखरा भलिबलमय शहर रहेकोले यहाँ भलिबलका समर्थकहरु धेरै छन् । त्यसमा पनि पोखरा निन्जाज घरेलु टिम नै भएकोले अझ धेरै दर्शकको साथ पाउनेछ । ‘यहाँको दर्शकको अगाडि खेल्नु अझै फाइदाको कुरा हुनेछ । खेल राम्रो खेल्दै गयौं भने दर्शकको साथ पनि आइहाल्छ’ प्रगतिले भनिन् ।

लिगका लागि पोखराले तीन फरक राष्ट्रबाट विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ । अमेरिकन आउटसाइड हिटर एडेओला ओवोकोनिरान, क्रोएसियाकी मिडल ब्लकर लियो बोबान र रोमानियाकी आउटसाइड हिटर एना-मारिया बेरडिलालाई अनुबन्ध गरेर पोखराले टिमलाई सन्तुलित बनाएको छ ।

पोखराका लागि मार्की प्रगति नाथसँगै आउटसाइड हिटर पुनम चन्द र मिना सुनार, अपोजिट हिटर गरिमा बोहराको खेल निर्णायक हुनेछ ।

विशेषगरी पोखरामा युवा खेलाडीहरुको बाहुल्य छ । विदेशी खेलाडी र युवा नेपाली खेलाडीहरुको मिश्रणसहितको पोखराले पोखराकै कोर्टमा कस्तो सुरुवात गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

एभरेष्ट महिला भलिबल लिग कर्णाली यशविस पोखरा निन्जाज
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
राष्ट्रिय समाचार

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
फिचर (Home Main)

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
छुटाउनुभयो कि?

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
राष्ट्रिय समाचार

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि, कर्णाली र पोखरा उद्घाटन खेलमा खेल्दै

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि, कर्णाली र पोखरा उद्घाटन खेलमा खेल्दै

एनपीएलका लागि सुदूरपश्चिमले सार्वजनिक गर्‍यो पहिलो विदेशी खेलाडी

एनपीएलका लागि सुदूरपश्चिमले सार्वजनिक गर्‍यो पहिलो विदेशी खेलाडी

मेस्सीको दुई गोलमा अर्जेन्टिनाले भेनेजुएलालाई हरायो

मेस्सीको दुई गोलमा अर्जेन्टिनाले भेनेजुएलालाई हरायो

रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पेर्सिक केडिरीबाट अलग

रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पेर्सिक केडिरीबाट अलग

दशरथ रंगशाला सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने स्तरको छ : एन्फा

दशरथ रंगशाला सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने स्तरको छ : एन्फा

नेपाल र बंगलादेशबीचको दुई खेलपछि विजेता टोलीले ट्रफी पाउने

नेपाल र बंगलादेशबीचको दुई खेलपछि विजेता टोलीले ट्रफी पाउने

ट्रेन्डिङ

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन
खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  
चितवन क्रिकेट रंगशालाको मूल्याङ्कन माथि मूल्याङ्कन, भुक्तानी टुंगो छैन

चितवन क्रिकेट रंगशालाको मूल्याङ्कन माथि मूल्याङ्कन, भुक्तानी टुंगो छैन
सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने
स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 
कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ