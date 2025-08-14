‘नेपाल आइडल सिजन ६’ की विजेता गंगाले ल्याइन् ‘गुनासो’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । ’नेपाल आइडल’ सिजन ६ की विजेता गंगा सोनामको स्वरमा ’गुनासो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ ।
आइडल विजेता बनेपछिको गंगाको पहिलो गीत हो, जुन युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदीप चापागाईंको शब्द, लेखु सहयात्रीको कम्पोज रहेको गीत विशम आचार्यले एरेन्ज तथा मिक्सिङ गरेका हुन् ।
प्रेमभावको यो गीतको भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् । अभिनेत्री सनिशा भट्टराई र अभिनेता राज कटुवालले अभिनय गरेका छन् ।
उत्सव दाहालको छायांकन रहेको भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
