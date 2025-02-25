इन्डो–नेपाल करातेमा अन्भीलाई दोहोरो स्वर्ण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालकी अन्भी शाहीले इन्डो–नेपाल कराते प्रतियोगिताको पहिलो दिन महिला २०–२५ केजी र ८–९ वर्ष उमेरसमूहमा दोहोरो स्वर्ण जितेकी छन्।
- प्रतियोगितामा २ सय ८३ खेलाडी सहभागी छन्, जसमा नेपालका २५ र भारतका ५ विद्यालयका खेलाडी छन्।
- प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाल प्रिमियर लिग टोली काठमाडौं गोर्खाजका कार्यकारी निर्देशक अनुभव स्वाँर सिरोहियाले गरेका छन्।
२० भदौ, काठमाडौं । नेपालकी अन्भी शाहीले इन्डो–नेपाल कराते प्रतियोगिताको पहिलो दिन शुक्रबार दोहोरो स्वर्ण जितेकी छन् । अन्भीले महिला २०–२५ केजी तौलसमूह र ८–९ वर्ष उमेरसमूहमा स्वर्ण जितेकी हुन् ।
बनस्थलीस्थित आयोजक समृद्धि स्कुलको खेल परिसरमा भएको प्रतियोगिताको २०–२५ केजी तौलसमूहको फाइनलमा अन्भीले नेपालकै माभेवामा लामालाई पराजित गरिन् । नेपालका कृष्टि तामाङ र आश्रिया कार्की तेश्रो भए ।
उमेरसमूहको फाइनलमा अन्भीले नेपालकी अनुष्का महर्जनलाई हराइन् । नेपालकी समृद्धि नेपालले कांस्य हात पारिन् ।
त्यस्तै ४–५ वर्षको महिलामा आर्या महर्जन, ८–९ वर्षको पुरुषमा दिभान्स थापा, १०–१४ वर्षको पुरुषमा अश्विन पुन मगर, १५–१७ वर्षको पुरुषमा प्रिन्स श्रेष्ठ, क्याडेटको महिलामा सुविता गौतम, जुनियर महिलामा बार्बी शर्मा, सिनियर महिलामा बन्दना तामाङ, २०–२५ केजी पुरुषमा प्रमिशसिंह क्षेत्री र ७–८ वर्षको पुरुषमा ऋषि न्यौपाने पहिलो भए ।
पुरुष २५–३० केजीमा सनिश लामा, ४–५ वर्षको पुरुषमा आयान शाही र ८–९ वर्षको पुरुषमा नवाङ फिन्जु शेर्पाले स्वर्ण जिते । बार्बी बाहेक सबै स्वर्ण विजेता नेपालका हुन् । बार्बी भारतकी हुन् ।
प्रतियोगिताको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) टोली काठमाडौं गोर्खाजका कार्यकारी निर्देशक अनुभव स्वाँर सिरोहियाले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । सिरोहियाले केही स्पर्धाका पदक विजेतालाई पनि पुरस्कृत गरे ।
काता र कुमुते गरी ४५ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा २ सय ८३ खेलाडीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता संयोजक रवि शाहीले जनाएका छन् । नेपालका २५ तथा भारतका ५ विद्यालयबाट खेलाडी सहभागी छन् । प्रतियोगिता शनिबार सम्पन्न हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4